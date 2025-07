Pubblico in delirio a Cervere: Jimmy Sax incanta l’Anima Festival [FOTOGALLERY]

Jimmy Sax si è esibito all’Anima Festival nel suo repertorio più amato, eseguendo successi come “No man no Cry” (certificato oro in Italia) e “Time” (certificato oro in Italia), oltre ai brani del suo ultimo album Million Miles, con sonorità che spaziano dal deep-house al funk, passando per l’electro, il musicista francese ha trasformato la serata in una festa a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale dinamico ed emozionante

Negli ultimi anni ha calcato i palcoscenici più rinomati del mondo, da St. Tropez a Miami, da Dubai a Monaco, passando per allegramente location estive italiane come Capri e Taormina

Il successo internazionale è confermato da oltre mezzo miliardo di streaming e milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre al singolo “Ibiza” che ha conquistato il platino in Francia in collaborazione con JUL, uno degli artisti più popolari del paese

“Un’esperienza vibrante e indimenticabile, che ha proposto una fusione perfetta tra musica, luci e atmosfera.” ha commentato Ivan Chiarlo patron del Festival con la sorella Natascia.

Adesso si va alla chiusura con l’attesissimo concerto di Massimo Ranieri il 30 luglio. Info su https://www.animafestival.net/