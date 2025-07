Elisa Isoardi torna a casa: relax a Colletto di Castelmagno prima del debutto su Rai1

Un ritorno alle origini per Elisa Isoardi, che in questi giorni ha scelto come fa ormai ogni anno di questi tempi la tranquillità dell’amata Colletto di Castelmagno per ricaricare le energie in vista della nuova stagione televisiva. La conduttrice cuneese, volto noto della Rai, ha raggiunto la piccola borgata sopra Pradleves, dove trascorrerà qualche giorno di relax insieme alla madre Irma, una delle storiche e tenaci abitanti del luogo.

La pausa in alta quota anticipa un autunno ricco di novità: a partire da sabato 4 ottobre, Elisa sarà infatti al timone di "Bar Centrale", un nuovo people show in diretta su Rai1 ogni sabato dalle 14 alle 15. Il programma, prodotto da StandByMe, punterà i riflettori sulle province italiane e sulle storie di persone comuni, offrendo un racconto corale dell’Italia reale. Un ritorno in studio per Elisa, dopo l’esperienza itinerante con Linea Verde Italia.

Il suo soggiorno in Granda è iniziato con un abbraccio speciale: quello con Paola Gula, scrittrice ed esperta di enogastronomia, nonché amica storica della conduttrice. Le due si sono ritrovate al Bar San Sebastian di Cuneo per una lunga chiacchierata. Elisa ha raccontato l’incontro con parole semplici e sincere: «Due donne amiche che si ritrovano, chiacchierano per ore immaginando un futuro, ricordando il passato e soprattutto ridendo e riflettendo».

Un momento di quiete e affetto prima di tornare sotto i riflettori, ma sempre con un legame forte e autentico con le sue radici montane.