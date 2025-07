QUESTA È L’ESTATE DI… / Tiziano Di Gregorio, tra sogni e realtà di una stagione per riprendersi la carriera in mano

L’estate per molti studenti significa soprattutto una cosa: vacanze. Ma dietro il tempo libero e le giornate di relax, c’è molto di più. C’è chi lavora, chi fa sport, chi si dedica al volontariato o coltiva passioni e interessi personali. In questa rubrica abbiamo raccolto le voci di ragazzi e ragazze della nostra provincia per raccontare cosa significa davvero l’estate per loro.

Tiziano Di Gregorio ha 18 anni, gioca a rugby da quando è bambino, con il sogno di poter sfondare nel suo sport e trasferirsi in un Paese in cui essere rugbisti è qualcosa di fantastico: il Galles. Tuttavia, mentre stava pianificando di partecipare a uno stage estivo di rugby in Nuova Zelanda, una destinazione perfetta per chi vuole diventare un atleta di livello nel suo sport, a marzo si è rotto il crociato, uno degli infortuni peggiori per un atleta. L’abbiamo intervistato e ci ha raccontato cosa sta facendo per recuperare, ma anche come si sta sviluppando la sua estate su altri fronti, fino ad arrivare ai piani e ai sogni futuri, da quelli più concreti a quelli più astratti.

Come stai vivendo la tua estate?

Bene, sto recuperando, sono felice e mi sto godendo le vacanze.

A marzo ti sei rotto il legamento crociato del ginocchio. Come può aver influito quell’avvenimento sulla tua estate?

Direi molto poiché in questo periodo devo impiegare una grande quantità di tempo a fare riabilitazione e non posso né allenarmi come vorrei, né, soprattutto, fare tutte le attività che amo fare in questo momento dell’anno. Ad esempio limita la mia presenza al mare, poiché la corrente mi crea fastidio al muscolo.

Com’è la tua routine quotidiana? Cosa fai per tornare fisicamente a posto?

Bisogna ovviamente mangiare bene, anche se dal punto di vista mentale non è molto facile in questo periodo. Inoltre, devo fare molti esercizi per il ginocchio. Attività che all’inizio sembrano inutili, ma che in realtà sono fondamentali per rimettersi al meglio. Anche se non bisogna esagerare perché il rischio di romperselo nuovamente è molto alto. Infine, devo anche allenare tutto il resto del corpo, perché è quello che poi mi aiuterà a riprendere al meglio il ginocchio.

Cosa avresti fatto quest’estate se non avessi avuto questo imprevisto?

Uno stage di rugby in Nuova Zelanda di un mese e mezzo, molto importante per curare aspetti tecnici in cui credo di potermi migliorare.

Quali sono le attività che fa un rugbista nella off season estiva?

Si allena in palestra, va a correre, perché il fiato è importantissimo, e cura gli aspetti tecnici su cui sa che deve lavorare.

Qual è la tua attività preferita durante l’estate, eccetto il rugby?

La montagna, dove, purtroppo, con questa condizione fisica non posso andare. Spero di poterci tornare al più presto.

Pensi che l’infortunio possa cambiare la tua carriera?

No, non credo. Anzi, a pensarci meglio, credo proprio di sì, ma in meglio, non in peggio come tutti potrebbero pensare. L’infortunio mi ha portato una forza che mi farà tornare con più voglia di prima.

Come bilanci sport, studio e relax durante il periodo estivo?

Col fatto che sono fermo ai box il relax trionfa su tutto, avendo tanto tempo libero, che ovviamente non posso utilizzare nello sport come vorrei. Per quanto riguarda lo studio, l’infortunio non ha modificato il tempo che gli dedico in questa parentesi dell’anno.

Cosa ti motiva a restare concentrato sul recupero ogni giorno?

Il fatto di voler tornare meglio di prima. E poi ho un obiettivo chiaro in testa: tornare in campo a febbraio 2026.

Come ti sei ritrovato a fare l’allenatore di rugby? È stata una scelta o un'opportunità nata per caso?

Mi piace molto divulgare le nozioni apprese negli anni sul mio sport, poter dare consigli da giocatore a giocatore, essendo uno che ha vissuto le loro esperienze, e penso di potergli rendere più facile la comprensione di determinati concetti. Ho allenato l’Under 16 e quest’anno allenerò l’Under 14. È stata un’opportunità nata per caso, ma sono contento.

Ti capita di rivederti in qualcuno dei ragazzi che alleni?

Molto spesso. Sono umano, quindi mi è capitato di sbagliare, come sicuramente mi capiterà di commettere altri errori. Da ogni caduta ho saputo rialzarmi e cerco di trasmettere questa forza ai miei giocatori.

Che valore pensi abbia lo sport per un ragazzo di 10-13 anni oggi?

Lo sport, in generale, richiama un modello di vita sano. Il rugby in particolare trovo sia utile nel far comprendere il valore delle relazioni umane: grazie ad esso diventi un’altra persona, impari a relazionarti con gli altri in determinati momenti e impari apprendi lezioni di vita che non sono scritte in nessun libro.

Cos’ha il rugby in più degli altri sport?

Il soffrire insieme, l’essere uniti e il rispetto.

Da grande ti vedi come allenatore di rugby? Ti vedi più tecnico o più motivatore? Più severo o più amico?

Preferisco vedermi come un giocatore di ottimo livello. Però è sicuramente un’altra opzione che non mi dispiacerebbe. Il rugby non è solo sport, è vita. Che allenatore sarei? Un ottimo motivatore, che mette la testa dei propri giocatori davanti agli schemi sulla lavagnetta. Sarei sicuramente molto esigente, ma non severo, più un amico. Oppure come un fratello maggiore.

Cos’è una cosa che porti sempre con te durante l’estate?

Gli occhiali da sole e chi mi conosce lo sa.

Soffrire insieme, essere uniti, rispettarsi: sono questi i tre punti cardine del rugby, lo sport che occupa un posto fondamentale nella vita di Tiziano. Essere un rugbista non vuole solamente dire placcare gli avversari mentre cercano di fare punto o lanciare un compagno verso la meta, ma anche crescere come persone. La resilienza e la motivazione sono le parole d’ordine della sua vita in questo momento, il periodo di recupero dalla lesione al ginocchio, quei mesi che ogni atleta spererebbe di non dover vivere mai.

(Il motto del Cuneo Pedona Rugby è “A la brouo”, espressione occitana che significa “Fino alla vetta”, una frase che rappresenta perfettamente l’obiettivo di Tiziano nel suo sport.)