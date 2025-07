Tarantasca: grande successo per i Giochi dei Rioni 2025

Un fine settimana di entusiasmo, colori e sana competizione ha animato le strade di Tarantasca, dove si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 dei Giochi dei Rioni. Un evento atteso e sentito dalla comunità, che ogni anno riesce a trasformare il paese in un vero e proprio teatro di sfide, sorrisi e condivisione.

Quattro i borghi in gara: Frazioni, Borgo 40, Borgo Nuovo e Borgo Centro, ciascuno con i propri colori, tifosi e spirito di squadra. Dopo due giorni intensi di giochi, prove di abilità, sfilate e tanto tifo, sono state le Frazioni a conquistare il primo posto, aggiudicandosi l’ambito titolo di Rione vincitore 2025.

A completare la classifica: secondo posto per Borgo 40, terzo per Borgo Nuovo e quarto per Borgo Centro, come sottolineano gli organizzatori e i partecipanti, "qui vince sempre la voglia di stare insieme, il senso di appartenenza e l’amore per il proprio paese."

I Giochi dei Rioni sono molto più di una semplice competizione: sono un’occasione per rinsaldare i legami tra le famiglie, coinvolgere giovani e meno giovani, riscoprire l’importanza della partecipazione attiva e del gioco di squadra. Le prove – pensate per divertire, mettere alla prova agilità, strategia e collaborazione – hanno visto grande partecipazione e un tifo caloroso da parte di tutti gli abitanti.

Tantissimi i momenti da ricordare: dalle esilaranti sfide di abilità alle prove più tecniche, passando per le coreografie delle sfilate e i momenti conviviali che hanno scandito le giornate; non sono mancati anche i momenti emozionanti, con i bambini protagonisti di alcune prove e le famiglie schierate a bordo campo, a sostenere con entusiasmo il proprio borgo.

L’Amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’impegno dei volontari, dei coordinatori di borgo, delle associazioni coinvolte e di tutti coloro che, con passione, hanno contribuito a rendere speciale questa edizione.

Appuntamento dunque al prossimo anno, con la promessa di nuove sfide, nuove emozioni… e lo stesso, immancabile, spirito di Tarantasca.