A Pietraporzio verrà inaugurata la seconda edizione de La Piccola Libreria del Forno

Sabato 2 agosto alle 17.30 presso la Crouzà di Pietraporzio verrà inaugurata la seconda edizione de La Piccola Libreria del Forno nata lo scorso anno dalla collaborazione tra il Comune di Pietraporzio e La Casa dei Libri di Avigliana.

La piccola libreria ha preso vita la scorsa estate nel vecchio Forno comunitario, tornato alla vita per il paese.

“Non possiamo non trovare un significato profondo in questo luogo perché anche la libreria, così come lo è stato il forno, è un luogo di comunità, di scambio di idee e storie.”, dice Martina, la libraia con origini di Pietraporzio.

Oltre alla libreria e vendita di libri, ci saranno una serie di presentazioni di libri con autori di spessore come Simone Tempia, Paolo Malaguti, Marco Sartori, Linda Cottino.

Il primo appuntamento sarà domenica 3 agosto con la presentazione del nuovo libro di Simone Tempia “Vita con Lloyd. Il giardino del tempo.”

Ci saranno anche laboratori fotografici e sessioni di Yoga.

La libreria resterà aperta dal giovedì alla domenica per tutto agosto e ospiterà la mostra fotografica di Fiorella Dotta.

Per maggiori info è possibile scrivere ai librai Martina e Gianpietro all’indirizzo lacasadeilibri@gmail.com