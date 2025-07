Bubble Street Cirkus: un’esplosione di energia e meraviglia con Juriy Longhi per l’ultimo appuntamento di “Sì di Venere” a Dronero

Giunge al termine Sì di Venere, la rassegna di circo, magia, clownerie organizzata da Santibriganti Teatro con il sostegno dei comuni di Busca (CN) e di Dronero (CN), Fondazione CRC e in collaborazione con l’Associazione Dronero Cult.

L’ultimo appuntamento della rassegna si tiene a Dronero sotto l’Ala del Teatro Iris venerdì 1 agosto alle ore 21.30. a esibirsi sarà Juriy Longhi con BUBBLE STREET CIRKUS, uno spettacolo pluripremiato in Italia e all’estero, effervescente e dinamico, dove giocoleria ed equilibrismo sposano l’empatia e il talento dell’artista creando grande complicità con il pubblico sempre stupito e divertito.

Frutto di una specializzazione in giocoleria ed equilibrismo e di un continuo sperimentare dal vivo, il BUBBLE STREET CIRKUS è uno show ad alta energia, in cui la freschezza ed il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in oltre 20 anni di esperienza.

Il gioco di complicità ed empatia con gli spettatori e la ricerca del virtuosismo tecnico nelle discipline circensi formano gli ingredienti principali di uno spettacolo effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico.

Juriy Longhi, spinto da una forte passione per il circo e l'arte di strada, inizia a dedicarvisi nel 2000 e decide nel 2005, dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere, di intraprendere questo cammino a livello professionale, specializzandosi in particolare in giocoleria ed equilibrismo. La sua formazione, oltre che su di un allenamento intenso e costante, ha potuto contare su numerosi corsi e laboratori professionali presso importanti centri di formazione o durante le conventions e gli incontri del circuito europeo. Per completare il suo percorso formativo decide poi nel 2009 di iscriversi all'Atelier Teatro Fisico Philip Radice, Torino, dove si diploma nel 2011. Nel frattempo inizia a sua volta ad essere attivo anche come direttore artistico di eventi legati al teatro di strada e come formatore di discipline circensi in Italia e all’estero, senza però per questo tralasciare la sua attività principale di performer che lo porta ad esibirsi in strade, piazze, teatri e palcoscenici di tutto il mondo. Nel 2013 fonda la Compagnia Scatola Rossa, con cui nello stesso anno vince il concorso "Cantieri di Strada", un importante riconoscimento in Italia del settore. Continua comunque parallelamente ad esibirsi anche come artista singolo vincendo svariati premi in Italia ed all'estero, come il premio della critica nel "Festival Strabilandia 2011" (Italia) e il secondo premio nel "KleinKunstFestival Usedom 2015" (Germania). Tuttora continua a curare un festival di artisti di strada nella città di Cuneo, ad insegnare giocoleria ed equilibrismo nell'omonima provincia e -soprattutto- ad esibirsi con spettacoli e performances in Italia e all'estero partecipando a festival, eventi, rassegne teatrali e programmi televisivi.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero. Dunque, cinque serate, tutte – come sempre – di venerdì, tra magia, clown, acrobati e comicità. Vi aspettiamo!

Si ringraziano Fondazione CRT, Fondazione CRC e la Regione Piemonte.