FestivAlContrario al Castello Reale di Casotto di Garessio

Si apre nel segno delle voci femminili il mese di agosto per FestivAlContrario con un nuovo appuntamento al Castello Reale di Casotto di Garessio. Venerdì 1 agosto alle 17 è infatti in programma il concerto “Rosa Fragrans” del Ring Around Roses, un appuntamento dedicato alle voci femminili tra antico e contemporaneo, in collaborazione con Note d’artista al Castello Reale di Casotto, Comune di Garessio.

L’Ensemble di voci femminili Ring Around Roses nasce in continuità con la lunga storia artistica del Ring Around Quartet, per affrontare il repertorio medievale e rinascimentale a voci pari. Le componenti hanno esperienze diverse nel campo della musica vocale e strumentale, dalla polifonia al barocco, dalla musica indiana, al repertorio argentino tradizionale per voce e viola da gamba. Hanno debuttato nel marzo 2025 presso Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli con il programma “Rosa Fragrans”. La direzione musicale è di Vera Marenco, alla voce e viella con Luciana Elizondo, e con le voci di Laura Basso, Luisa Cuneo, Manuela Litro.

Disponibili biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti. Info al 3513933733 o info@festivalcontrario.com

FestivAlContrario 2025

Dal 12 luglio al 6 settembre 2025 il FestivAlContrario torna tra Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Zuccarello, ma anche Albenga, Castelbianco, Alto e Garessio. Se Bastian Contrario è il leggendario personaggio ispiratore del Festival, le scelte della direzione artistica per l’edizione 2025 valorizzano proposte che “guardano indietro”: storia, tradizione, cultura che è stata talvolta rifiutata, o non compresa. In un’epoca storica che spinge verso polarizzazioni, semplificazioni e posizioni nette, FestivAlContrario torna per questo 2025 con l’obiettivo di innescare una riflessione sulla capacità di valutare e scegliere senza giudizi aprioristici, secondo l’antica virtù dell’epikeia. Epikeia è la capacità di capire quando, di fronte a una norma, sia “giusto” obbedire o trasgredire: è la scelta della libera coscienza morale che talora si muove tra la regola e il suo contrario, virtù della misura umana, intuitiva e sensibile. Una parola antica che parla oggi con nuova urgenza in un Festival che sceglie di muoversi tra la complessità, le sfumature e il buon senso.

Oltre 40 eventi in una lunga carrellata tra teatro, concerti, spettacolo dal vivo, escursioni e le experience esclusive tra arte ed eccellenze del territorio. Tra i nomi più attesi Daniele di Bonaventura, Rita Marcotulli, Irene Buselli, Accordi Disaccordi, Lou Dalfin ma anche Lella Costa e Vito Mancuso. Non mancheranno appuntamenti per famiglie, amanti della bici e occasioni di riflessione.

Programma completo su www.festivalcontrario.com