"Profondamente grati all’Asilo Infantile di Manta"

Egregio Direttore,

al termine del percorso di nostro figlio all’Asilo Infantile di Manta desideriamo esprimere la nostra gratitudine nei confronti di tutto il personale.

Alle maestre Bianca, Federica, Martina G., Giulia De., Rebecca, Jessica, Giulia D’O., Martina E. che - giorno dopo giorno, rispettando i suoi tempi - l’hanno accompagnato nella crescita, con attività varie e significative e momenti di vero divertimento, coltivando lo spirito di gruppo dei bambini dando loro stesse l’esempio come team docente;

ad Anna, sempre attenta alle necessità delle famiglie e sempre pronta ad ascoltare proposte e dubbi (nonché ad aiutarci a rispettare l’orario…!) al momento dell’accoglienza mattutina;

a cuoca Dani e a Tiziana, la cui cura nella preparazione dei pasti e degli spuntini li rende un piacevole momento di condivisione, dando al cibo dell’asilo un sapore unico e irripetibile!

alla signora Maria che, con la sua presenza silenziosa e costante, si premura di mantenere gli ambienti accoglienti e puliti;

al signor Carena e ai genitori volontari che provvedono ad aiutare nella manutenzione e nella gestione pratica dell’asilo.

A tutti il nostro più sentito GRAZIE, per aver creato una famiglia in cui ci siamo sentiti accolti ed ascoltati da persone che mettono al centro il benessere di singolo bambino, come se fosse il proprio.

Di ognuno di voi porteremo nel cuore, come bagaglio per la nuova avventura che ci attende, molti ricordi che ci faranno sorridere sempre.

Ancora grazie!

I genitori di un “grande”