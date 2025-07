Concluso nel pomeriggio il recupero del bovino ferito ieri in alta valle Maira

Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, il recupero del bovino con un arto fratturato.



L'allarme era stato lanciato nell giornata di ieri nei pressi del lago della Cavalla nel comune di Acceglio in alta valle Maira, a 2500 metri d'altitudine, dove per le condizioni meteo avverse non era stato possibile intervenire.



La squadra dei vigili del fuoco volontari di Dronero dalla mattina ha raggiunto via terra il luogo dove l'animale giaceva per coordinarsi con l'elicottero del corpo, il Drago 66, sopraggiunto da Torino.



Una volta imbragato è stato trasportato nell'area più vicina raggiungibile dai mezzi per il ritorno in stalla.