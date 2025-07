Europa Palace: il grande ritorno dell’eleganza a Sanremo

Siamo stati invitati al primo incontro riservato alla stampa locale per scoprire da vicino l’Europa Palace di Sanremo: camere eleganti, Spa, cocktail bar, tre ristoranti e un’attenzione autentica al territorio.

Dopo un soft opening a metà gennaio, culminato con la grande prova generale durante il Festival di Sanremo, l’Europa Palace si è ufficialmente presentato alla stampa locale. Un’occasione per raccontare la rinascita di uno degli hotel storici della città, risalente alla fine dell’800 e da sempre punto di riferimento per viaggiatori e ospiti della vicina Casa da Gioco.

Situato in posizione strategica, a soli 100 metri dal Casinò Municipale e dalle spiagge, l’Europa Palace è oggi un elegante 5 stelle nel cuore di Sanremo. Un vero gioiello architettonico, riportato agli antichi fasti grazie all’intervento della famiglia Lagorio, che ha curato il progetto con grande passione.

L’anima del progetto è Cora Lagorio, che ha saputo infondere agli ambienti calore, modernità e un tocco autentico e personale. Ne sono esempio le suggestive sculture “Le acciughe fanno il pallone”, opera degli artisti Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbado (Studio C&C), che decorano la facciata dell’edificio.

Le 70 camere – suddivise in otto tipologie – offrono soluzioni per ogni esigenza: dalle standard con vista sulla città alle suite e junior suite, fino alle family comunicanti e alla straordinaria Presidential Suite, con terrazza panoramica e vasca idromassaggio. Da segnalare anche le camere con giardino e terrazzo vista mare: un vero tesoro nel cuore di Sanremo.

La direzione operativa è affidata a Stefano Venturini, esperto del settore luxury, che coordina i reparti con grande professionalità per offrire un’accoglienza degna di un grande palace internazionale.

Non solo per gli ospiti dell’hotel

Uno dei punti di forza dell’Europa Palace è l’apertura alla città. Tutti i servizi sono accessibili anche agli ospiti esterni, cittadini e turisti di passaggio.

La SPA Anemoi, ad esempio, è disponibile su prenotazione anche per i non clienti dell’hotel, con ingressi a turni di due ore (massimo otto persone), per garantire privacy e relax. L’area benessere comprende mini piscina con idromassaggio, sauna, biosauna, hammam, docce emozionali, sale massaggi – anche di coppia – e zona relax. Il costo per gli esterni parte da 70 euro.

A completare l’offerta wellness, una palestra moderna e funzionale, a disposizione di chi desidera mantenersi attivo anche fuori casa.

Tre ristoranti, tre esperienze diverse

L’Europa Palace propone tre ristoranti, aperti anche ai non residenti, con proposte differenti ma accomunate dalla qualità assoluta delle materie prime e dalla visione creativa dello chef Alessandro Schiavone, giovane talento imperiese con importanti esperienze internazionali.

La sua missione è chiara:

“Voglio far riscoprire ingredienti conosciuti, ma con un punto di vista totalmente nuovo. Voglio che chi si siede a tavola dica: ‘non l’avevo mai mangiato così’” – ci racconta.

Un’idea di cucina concreta, rispettosa della materia prima, ma con lo slancio della sperimentazione, dove ogni piatto sorprende senza disorientare.

Al piano strada troviamo il Bistrot Rêve , con cucina contemporanea ispirata alla tradizione ligure rivisitata. Qui è presente anche un American Bar , ideale per l’aperitivo, con proposte sfiziose, in abbinamento ai Cocktail o ai calici di vino , come pan brioche, mozzarella affumicata, alici del Cantabrico o alici ripiene su marmellata di peperoni.

, con cucina contemporanea ispirata alla tradizione ligure rivisitata. Qui è presente anche un , ideale per l’aperitivo, con proposte sfiziose, in abbinamento ai Cocktail o ai calici di vino , come pan brioche, mozzarella affumicata, alici del Cantabrico o alici ripiene su marmellata di peperoni. Il ristorante interno dell’hotel , con cucina a vista, regala un’esperienza intima e coinvolgente.

, con cucina a vista, regala un’esperienza intima e coinvolgente. All’ultimo piano, The RUF – Riviera Unique Flavours si apre con una vista impareggiabile sulla Passeggiata dell’Imperatrice, sul Casinò e fino al Monte Bignone. L’ambiente elegante, la musica diffusa dal pavimento flottante e dal soffitto sonoro, creano un’atmosfera esclusiva, perfetta per una cena gourmet.

Durante la serata stampa, lo chef ha proposto una degustazione dei suoi piatti “manifesto”, costruiti intorno a prodotti locali e a una filosofia sostenibile, dove nulla si spreca – dalle foglie di carota, ad esempio, nasce un pesto sorprendente.

Tra le portate servite: ostrica fritta con bisque di gamberi e salsa al caramello; carpaccio di tonno con fichi freschi, cipolla in agrodolce e salsa alle foglie di fico; risotto ai gamberi di Sanremo e tartufo nero; tagliolino con gamberi, zafferano e fiori di zucchina.

Chiusura dolce con il dessert “Liguria–Langhe”: namelaka alla nocciola, pesca, menta e amaretto. Il tutto accompagnato da una carta vini ricercata, attenta sia ai grandi nomi che ai produttori di nicchia.

Un luogo aperto, inclusivo e pronto a diventare protagonista

L’Europa Palace non è solo un hotel: è un nuovo punto di riferimento per chi vive Sanremo – cittadini, viaggiatori, amanti del bello – e desidera regalarsi un momento speciale, tra sapori autentici, relax e panorami unici.

Prossimo appuntamento da segnare in agenda

La cena a quattro mani con lo chef Davide Oldani, celebre per la sua "Cucina POP" che unisce qualità e accessibilità. Due date imperdibili, il 6 e 13 agosto, in cui Oldani e Schiavone proporranno il menu speciale:

“La Riviera del Gusto. Milano–Sanremo–Milano: il gusto in viaggio”, aperto sia agli ospiti dell’hotel che al pubblico esterno.

Per info e prenotazioni

reservations@europapalace.it

Tel. 0184 715000