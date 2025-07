La lotta contro il gioco d'azzardo illegale e gli operatori senza licenza

La lotta al gioco d’azzardo illegale in Italia è un argomento di estrema attualità. Si tratta di una vera e propria spina nel fianco per l’Erario, considerando che gli introiti derivanti dal gioco d’azzardo online raggiungono il 7% del PIL.

Serve tanto tempo e tanta pazienza per provare a mettere un freno alla macchina impazzita “.com”. Solo nel 2024, ADM ha informato nel proprio bilancio di esercizio di aver oscurato ben 721 portali di gioco non autorizzati, che si aggiungono alla black list popolata già da oltre 10.000 domini.

Si tratta dell’ennesima conferma del fatto che il fenomeno è in crescita, così come cresce il settore del gioco online. Come sta reagendo il governo italiano a quella che non è solo una minaccia per il Tesoro, ma anche per i cittadini?

Chi sono gli operatori non autorizzati e i rischi connessi

I siti illegali non sono solamente un problema per lo stato, ma anche per i giocatori. Vi sono delle differenze fondamentali che dovete prendere in considerazione quando state decidendo se iscrivervi o meno su una piattaforma di gioco.

Il primo punto da considerare è ovviamente che le piattaforme che non dispongono di licenza ADM (ex AAMS) non sono legale. Chi le utilizza va incontro a sanzioni amministrative che arrivano fino a €.

Ma l’aspetto legale non è il solo che dovrebbe preoccupare i giocatori intenzionati a iscriversi a una piattaforma esterna al circuito nazionale. Frodi e vincite non pagate, ad esempio, sono all’ordine del giorno e non c’è alcuna misura che si possa prendere nei confronti di questi siti.

Ancor più temibili, sono poi i furti di informazioni. Spesso vengono infatti messe in essere delle piattaforme di gioco fasulle per rubare i dati anagrafici e quelli riguardanti i metodi di pagamento, che vengono poi clonati in un secondo momento.

In generale, il problema fondamentale è che questi siti non devono attenersi ad alcuna legge e potrebbero decidere di chiudere il vostro account senza che possiate farci nulla. Non esiste possibilità di rivalsa nel caso di controversie, non importa se abbiate ragione o meno.

Gli strumenti dell’ADM per combattere il gioco illegale

Gli agenti incaricati dell’oscuramento dei siti illegali e di preservare la sicurezza e la conformità dello spazio informatico alle leggi italiane, non potrebbero fare tutto a mano.

Le minacce sono semplicemente troppe e troppo veloci a spostarsi da un dominio all’altro. Per questo motivo ADM, supportata dalla Guardia di Finanza, utilizza delle tecnologie che coadiuvano gli interventi di offuscamento.

L’utilizzo di mezzi militari e un protocollo nuovo di zecca permettono agli agenti di identificare e bannare velocemente i siti web, anche mediante l’uso dell’intelligenza artificiale.

Le tecnologie usate contro i siti offshore

Non vi è granché di dominio pubblico in materia. Sappiamo di certo che la geolocalizzazione è lo strumento principale con cui ADM impedisce ai giocatori italiani di accedere all’indirizzo web (URL) dei siti in blacklist.

Considerato che però questo blocco può essere facilmente aggirato con una VPN o un proxy, risulta chiaro che lo sforzo del governo italiano nella lotta ai siti illegali si concentra a monte, senza perdere tempo sui singoli giocatori.

Differenza tra operatori legali e illegali

Se sono così rischiosi, come mai sono così gettonati? Le risposte possono essere tante, ma spesso l’utilizzo di siti offshore coincide con l’autoesclusione dai portali ADM, che spinge i giocatori compulsivi verso la ricerca di una strada alternativa per continuare a scommettere.

Vi sono anche dei casi in cui i giocatori sono unicamente ingolositi dalla varietà più ampia per quanto riguarda le slot, giochi esclusivi e promozioni più vantaggiose.

Tuttavia, dovete sapere che anche tra gli operatori legali permettono di ottenere ricche offerte e un esempio sono i vantaggi che potete ottenere utilizzando il codice bonus Bet365.

Come Distinguere i Siti Legali da quelli Offshore

Dal momento che offuscare tutti i portali di scommesse illegali è sempre più faticoso che educare gli italiani a un’esperienza di gioco più sicura. Per questo motivo, ADM ha permette facilmente ai giocatori di riconoscere i siti autorizzati.

Per capire se una piattaforma è legale o meno, recatevi fino al piè di pagina del sito web. Se è presente la patch ADM con il numero di licenza, allora potete stare tranquilli, state giocando legalmente.

Se volete avere la certezza assoluta potete fare la prova del nove, cercando direttamente il nome del dominio nella lista presente sul sito di ADM, che elenca gli operatori con regolare concessione per il gioco a distanza.











