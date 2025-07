Alpi del Mare 2025: un intero weekend di sport e spettacolo. Ecco il programma

La città di Mondovì si prepara ad accogliere la prima edizione della Alpi del Mare, in programma domenica 21 settembre 2025. Tre giorni ricchi di eventi tra ciclismo, musica, spettacoli e tanto divertimento, per celebrare la passione sportiva e valorizzare il territorio cuneese.

La manifestazione, che si appresta a diventare uno dei punti di riferimento nel panorama ciclistico piemontese, offrirà due percorsi:

Granfondo da 101,4 km con 2.002 metri di dislivello

Cicloturistica da 58,5 km con 1.071 metri di dislivello



Un weekend che celebra lo sport, la bellezza del territorio e le emozioni condivise

Ma la Granfondo Alpi del Mare è molto più di una gara: è un'esperienza per tutta la famiglia. Si comincia venerdì 19 settembre, con l’apertura dell’Expo Village in Piazza, il ritiro dei pacchi gara e il saluto delle autorità.

In serata, spazio alla Music Run, corsa competitiva e non da 8 km e Fit Walking da 5 km che si svolgeranno per le vie del centro lungo un percorso interamente chiuso al traffico, seguita da uno spettacolo freestyle, concerto live con The Beat Circus, street food e birra party.

Sabato 20 settembre, il villaggio si anima già dal mattino con gimkane per bambini, show, esposizioni e la sfilata dei team e degli sponsor. Gran finale serale con "We Love 2000", tra musica e intrattenimento per tutte le età.

Domenica 21, il grande giorno:

ore 09:30 – partenza della Granfondo

ore 10:30 – partenza della Cicloturistica

ore 12:30 – pasta party per tutti i partecipanti

ore 14:30 – premiazioni ufficiali

ore 19:30 – cena di chiusura Gran Galà

Il weekend si preannuncia memorabile: un’occasione per vivere lo sport immersi in un’atmosfera di festa e condivisione, con il cuore rivolto alla promozione del territorio delle Alpi del Mare.





Iscrizioni aperte: anche con Imatra Coin, la moneta digitale degli sportivi

Iscriversi alla Granfondo Alpi del Mare è semplice e innovativo: tramite la piattaforma ENDU, con pagamento telematico tradizionale o utilizzando le Imatra Coin, la moneta virtuale dedicata al mondo dello sport.

Chi ha accumulato crediti digitali può ora usarli per vivere l’esperienza unica delle Alpi del Mare. Un’opzione moderna e sostenibile, che unisce tecnologia e passione per uno sport sempre più accessibile.

In alternativa, è possibile iscriversi anche attraverso i rivenditori ufficiali presenti in tutta Italia, pronti a offrire supporto e assistenza di persona.

Per maggiori informazioni: https://granfondoalpidelmare.com/iscrizioni/