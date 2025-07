Avviata a Dronero una raccolta solidale per la scuola dell’infanzia “La Girandola”

Una lettera rivolta a tutti gli esercenti commerciali. È così che il parroco di Dronero, don Giovanni Banchio, ha lanciato un appello per un’importante raccolta solidale.



La Parrocchia dei SS. Andrea e Ponzio, in occasione della Festa Patronale di Madonna di Ripoli, che si terrà come di consueto la seconda domenica di settembre, intende infatti allestire un banco di beneficenza a favore della scuola materna "La Girandola" (asilo parrocchiale) di via Giolitti.



“Questa causa ci sta molto a cuore anche per la sopravvivenza della struttura stessa in questi momenti sempre più difficili e costosi - scrive il parroco don Giovanni Banchio - Alcuni volontari hanno già cominciato l'allestimento del Banco di Beneficenza ma sarebbe necessario, per una buona riuscita, poter disporre di qualche articolo significativo e particolare. Il vostro contributo, che anche negli anni passati non è mai mancato, può fare la differenza.”



La scuola dell’infanzia paritaria “La Girandola” accoglie bambini dai 3 ai 5 anni. Presenta due sezioni eterogenee, un salone, un’aula esterna, un refettorio, un dormitorio ed uno spazio esterno rinnovato sulla linea dell’outdoor education e del metodo Montessoriano che la contraddistingue, offrendo un percorso di crescita nel quale il bambino è il protagonista della propria educazione.



È iniziata così una raccolta del materiale per il banco di beneficenza. Entro il 10 agosto gli esercenti potranno fare un piccolo grande gesto, che aiuterà la scuola ed i suoi piccoli alunni.