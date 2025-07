“Mistral for AIL" sul palco di Villa Fogliati a Castiglione Tinella

Il concerto-spettacolo “Mistral for AIL”, in tournée per raccogliere fondi a favore della Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, e in particolare per la sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino, che è strettamente collegata al lavoro degli ematologi degli ospedali di Cuneo e Verduno, arriva a Castiglione Tinella, grazie all’invito del locale Gruppo Fidas, molto impegnato lungo l’anno a gestire le attività di raccolta di sangue, che è proprio elemento centrale in questo tipo di tumori curati dagli ematologi.

L’appuntamento è per giovedì 31 luglio alle ore 21 a Villa Fogliati, a pochi passi dal palazzo comunale, l’ingresso al concerto sarà libero, poi chi vorrà farà la sua donazione a favore della causa.

Il gruppo Mistral è composto da Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria: una formazione che propone una scaletta di canzoni tratte dal loro cammino musicale, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo interpretate dalla nota voce di Fabio Gallina, speaker radiofonico che offre il suo incisivo intervento per completare il racconto di una serata che riserva poi alcune sorprese.

I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola, il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.

Bruno Penna, sindaco del paese, sarà sul palco insieme ai suoi musicisti e commenta: "Sono davvero felice dell’invito e ringrazio tutto lo staff del Gruppo Fidas, in particolare Simona Fogliati, e poi la presidente Nuccia Turbine, questo sodalizio è un fiore all’occhiello di Castiglione Tinella, davvero una bella realtà che da anni porta avanti un impegno importante. Per quanto mi riguarda, dopo tanti anni passati a far salire sul palco di Villa Fogliati gli artisti della rassegna "Un Palco tra le Vigne", sarà per me davvero emozionante essere per una volta dall’altra parte, in qualità di ospite."