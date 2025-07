Presentato a Vernante il progetto “Pinocchio: l’Arte racconta i Classici”

Venerdì pomeriggio si è tenuta la presentazione del progetto “Pinocchio: l’Arte racconta i Classici” presso il Park Hotel di Vernante.

La manifestazione, organizzata da Patrimoni d’Arte di Torino con la collaborazione della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ha ottenuto numerosi consensi e un ottimo successo di pubblico nonostante il meteo non troppo favorevole. L’evento ha conquistato tutti per la capacità di intrattenere grazie a tematiche importanti che hanno unito arte, letteratura e solidarietà, lasciando un segno importante nei cuori dei presenti.

Il presidente della Patrimoni d’Arte, Peter Masi, ha coinvolto gli spettatori con la sua capacità di tramandare i valori e gli ideali che sostengono un progetto di tale portata. L’artista Maurizio Carnevali ha invece intrattenuto il pubblico con il racconto di come si è avvicinato a Pinocchio e di quanto ormai si senta più vicino al caro Geppetto. Un momento molto emozionante è derivato dall’intervento del vernantino Bruno Carletto, autore dei celebri murales di Vernante, che con le sue parole ha trasmesso tutta la passione per il suo borgo e per la storia che lo lega a Pinocchio grazie anche alla figura di Attilio Mussino. Viva partecipazione anche dalle istituzioni di Vernante, in particolare del sindaco Dalmasso, che ha accolto positivamente la manifestazione, sottolineandone il valore culturale e sociale, e l’importanza di promuovere attività che possano arricchire il programma di eventi del borgo alpino.

L’intermezzo teatrale, affidato all’attore Germano Giordanengo e all’associazione Prismadanza, è riuscito nell’intento di conquistare il pubblico, catturandone l’attenzione e riportando in vita i personaggi collodiani con un’ interpretazione coinvolgente e divertente. Grazie anche al Patrocinio del Comune e della Pro Loco di Vernante, l’evento ha conquistato le persone non solo dal punto di vista culturale , ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. I partecipanti hanno apprezzato il valore culturale del progetto e l’aspetto solidale, con il sostegno all’associazione HappyDu che opera in Namibia per la scolarizzazione di più di duecento bambini.

La manifestazione ha confermato ancora una volta come la letteratura e l’arte possano coinvolgere le diverse generazioni e dare vita a nuovi sogni e nuove speranze creando ricordi felici insieme.