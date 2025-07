Le Amazzoni di Paesana volano ai Campionati Italiani di Travagliato

Un traguardo prestigioso, conquistato con impegno, passione e tanto allenamento: le amazzoni Serena Infossi, Anna Chiri e Martina Cravero, insieme al cavaliere Alberto Chiabrando, parteciperanno ai Campionati Italiani “Italian Cup 2025 - Coppa delle Regioni” di W&E Gimkana, che si svolgeranno dal 26 al 28 settembre al Palacittà di Travagliato (BS).

In sella ai loro inseparabili compagni di gara Lapo, Fulmine e Jov, i quattro giovani atleti porteranno in alto i colori di Paesana, con l’orgoglio di chi sa di rappresentare un’intera comunità e una grande passione per l’equitazione. La qualificazione a questo importante appuntamento nazionale è il frutto di mesi di lavoro e dedizione ma anche della guida esperta dell’istruttrice Francesca Testa, punto di riferimento del Redskin Ranch, il centro ippico locale dove i ragazzi si allenano quotidianamente.

Il Campionato Italiano, promosso da ISHA (Italian Stock Horse Association) e OPES, rappresenta una delle competizioni più attese dell’anno per tutti gli appassionati della monta western. Oltre a essere una sfida sportiva di alto livello, è anche un momento di incontro, confronto e crescita tra atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

Per le amazzoni e i cavalieri paesanesi, partecipare a questa manifestazione significa confrontarsi con i migliori e vivere un’esperienza formativa che va oltre il semplice risultato.

Nel corso degli ultimi anni, il Redskin Ranch di Paesana è diventato un punto di riferimento per l’equitazione western nel territorio cuneese, accogliendo giovani promesse e accompagnandole nella loro crescita tecnica e personale. I successi ottenuti da Serena, Anna, Martina e Alberto sono motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità, che non manca mai di far sentire il proprio sostegno, anche a bordo campo.