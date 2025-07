Atletica Saluzzo, Andrea Rostan sfiora l'oro nel campionato italiano di sola salita sabato 26 luglio a Premana

Sabato 26 luglio eravamo presenti in numerosi alla storica corsa in montagna Giir di Mont – Uphill, valida come campionato italiano di sola salita.

Sul percorso che si sviluppa per circa 8 km, il miglior risultato di giornata è arrivato con l'argento Italiano di Andrea Rostan (41'21''), 2° per pochi secondi dopo aver attaccato con coraggio nella prima parte di gara, e 7° assoluto in coppa del mondo. Il bronzo assoluto è andato a Paul Machoka che ha concluso la prova con il crono finale di 40’17’’. Medaglia anche per Lorenzo Civallero, argento negli SM50 (50’50’’) e 71° posto assoluto.

I compagni di squadra hanno invece raggiunto i seguenti piazzamenti: 25° Kevin Kibet (22° SM); 37° Nicholas Bouchard (28° SM); 70° Fabio Griglio (42° SM); 134° Roberto Chiavazza (13° SM50).

Nel femminile, 3° gradino del podio e 4° posto ass. per Valentine Rutto (48’46’’). A seguire: 8ª Joyce Njeru; 34ª Matilde Bonino (5ª PF in 56'45''); 38ª Arianna Dentis; 43ª Irma Chiavazza.

Domenica è stato poi tempo delle 18 km e 32 km. Nella prima, 8° posto assoluto e 6° SM per Nicholas Bouchard (1h47’48’’).





Nella gara lunga, Paul Machoka ha sfiorato il podio nella classifica generale maschile (4° in 3h19’15’’). Alle sue spalle: 6° Kevin Kibet (5° SM in 3h25’37’’). Valentine Rutto ha invece dominato nelle donne e tagliato il traguardo con il crono di 3h58’28’’ con il record della manifestazione (38ª ass.), mentre Irma Chiavazza ha chiuso 10ª SF (107ª ass.).

BOBBIO PELLICE Tra i centinaia di corridori che si sono sfidati sabato 26 luglio nella 47ª Tre Rifugi Val Pellice ottimo il risultato della nostra portacolori Noemi Bogiatto. In coppia con Alberto Ferrero, ha conquistato la vetta della classifica assoluta mista (2h33'51'') mentre si sono classificati ottavi nella generale.

BIELLA-OROPA Sabato 26 luglio Iris Baretto è tornata a casa con al collo la medaglia di bronzo ottenuta nella tradizionale corsa di 12,2 km con partenza da Biella. Tempo finale di 59'56'' con 4' di vantaggio sulla 4ª atleta.