Baseball Serie B, il JFK conclude la stagione con un doppio successo

La stagione per il JFK Mondovì non poteva che concludersi così: in modo vincente e convincente, così com’è stato l’intero torneo per le divise biancoblù. Nell’ultima partita infatti i ragazzi di Leo Marconi centrano un doppio successo, regalando anche emozioni al pubblico.

In gara uno i monregalesi mettono in campo grinta, concretezza e concentrazione sin dal primo inning, ed almeno fino al quinto, dove accusano una lieve flessione fino all’ottava frazione di gioco. Ma da qui ritornano travolgenti e portano a casa un bel successo con il punteggio conclusivo di 12-10.

In battuta si distinguono Rodriguez, Federico Lingua, Lorenzo Forte e Pedro Padilla, mentre sul monte di lancio spicca ancora la prova del giovane Davide Calcagno che ha tenuto il risultato fino al settimo inning, per poi essere rilevato da Gregorio Cebotari che ha chiuso la partita al nono inning sul 12 a 10.

In gara due la partita la fanno i lanciatori, e la gara è tirata ed equilibrata a partita e stata molto più tirata: fino al quinto inning il risultato è stato in equilibrio sull’1-1, poi nel sesto e settimo inning gli avversari hanno un’impennata che li porta avanti per 2-1. Ma l’ottava frazione di gioco è un capolavoro da parte dei biancoblù monregalesi che ribaltano il risultato portandosi sul 6- 2 che conclude il match. Da segnalare le ottime prestazioni in attacco di Rodriguez, Federico Lingua, Gabriele Panero e Matteo Ghiglia. Sul monte di lancio Pedro Padilla tiene fino al 5 inning, poi rilevato da Fontana e, nel finale, nuovamente da Gregorio Cebotari.

“Posso dire che abbiamo disputato una stagione veramente fantastica ed appassionante – commenta il direttore sportivo del JFK Mondovì Enrico Rosso, alla conclusione di un torneo da ricordare a lungo -: siamo sicuramente andati oltre le previsioni, portando a casa un primo posto in solitaria che ci riempie di orgoglio. Tutti noi della famiglia del JFK Mondovì vogliamo dedicare questo splendido risultato a mio papà Michele, che se avesse potuto assistere alle nostre partite sarebbe stato sicuramente entusiasta di tutti noi. Grazie a quanti hanno contribuito a costruire e realizzare questo successo, dai ragazzi, al mister, allo staff tecnico e dirigenziale, e naturalmente ai nostri sponsor che hanno sostenuto l’attività. Grazie a tutti!”