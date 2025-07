Bocce, a Borgo San Dalmazzo il Memorial Fantino Agostino: sport, passione e memoria

Mercoledì 30 luglio 2025, la Bocciofila Pedonese di Borgo San Dalmazzo sarà teatro di una giornata speciale dedicata allo sport e al ricordo: si terrà infatti il Memorial Fantino Agostino – Poule a Terne, una competizione che unisce l’agonismo alla memoria, nel nome di una figura simbolo per la comunità.

Organizzato con l’autorizzazione Fib n. 124/25, l’evento si rivolge alle categorie BCD-CCC e inferiori, aprendo le porte a 12 formazioni pronte a sfidarsi in partite da 1h45 o fino a 13 punti, con una finale in notturna alle 21:30, seguita dalla cerimonia di premiazione dei vincitori.

La quota di iscrizione è fissata a €144,50 per squadra, e l'appuntamento è alle 8:30 per dare ufficialmente il via al torneo.

Premi e riconoscimenti

Il montepremi conferma la serietà e l’ambizione dell’iniziativa:

- 1° classificato: €900

- 2° classificato: €600

- 3°/4° classificato: €420

- 5°/8° classificato: €210

Un grazie sentito va alla famiglia Fantino, il cui supporto ha permesso di realizzare l’evento e mantenerne viva la tradizione.

Musica e ricordo sotto le stelle

Dopo le emozioni della finale, la serata si concluderà con una esibizione canora in memoria di Agostino, un momento di raccoglimento, arte e affetto che celebra il suo lascito attraverso la voce e la musica. Un modo delicato e sentito per onorare chi ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

Oltre il gioco, la comunità

La Bocciofila Pedonese sottolinea l’importanza della responsabilità: ogni partecipante è tenuto alla cura del proprio benessere e degli spazi, in quanto l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.

In un clima di competizione sana e amicizia, il Memorial Fantino Agostino promette di essere una giornata che unisce cuori, bocce e melodie, nel rispetto della memoria e dell’amore per lo sport.