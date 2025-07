Bra, dichiarazione congiunta di club e Comune: "Al lavoro per definire prima possibile il progetto per l'adeguamento del Bravi"

In occasione dell'allenamento mattutino (odierno) all'Attilio Bravi che ha preceduto il mini-ritiro a Sestri Levante (29-31 luglio) e il ritiro a Saint-Vincent (31 luglio-9 agosto) con sessioni di lavoro sul campo di Montjovet, hanno fatto visita al gruppo squadra giallorosso e allo staff tecnico il sindaco di Bra Gianni Fogliato, con l'assessore allo Sport Francesco Matera e il consigliere alle Politiche dello Sport Ettore Sanino, per un saluto istituzionale per la nuova stagione tra i "prof".

I rappresentanti dell'amministrazione comunale e il presidente Giacomo Germanetti, hanno approfittato del momento ufficiale per una dichiarazione congiunta.

"In riferimento a quanto riportato (ieri e oggi) da una testata locale, su carta e online, la società A.C. Bra e il Comune di Bra sono in costante e continuo aggiornamento sull'adeguamento dell'Attilio Bravi. Consci dei sacrifici che stanno affrontando e che dovranno affrontare il club e i tifosi, si sta continuando a lavorare seriamente per definire nel più breve tempo possibile il progetto, in modo che (altrettanto nel più breve tempo possibile) possano partire i lavori".