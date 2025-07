Cuneo si prepara ad accogliere la Haute Route Alpes 2025: tra le gare ciclistiche amatoriali più prestigiose al mondo

Dopo le edizioni di successo del 2022 e del 2023, tra circa un mese torna a Cuneo la Haute Route Alpes, una delle competizioni ciclistiche per amatori più prestigiose a livello mondiale. L’evento, che coniuga tratti agonistici a sezioni cicloturistiche, si sviluppa attraverso gli spettacolari paesaggi delle Alpi francesi e italiane, terre iconiche del grande ciclismo.

L’edizione 2025 si articola in sette tappe, con partenza da Megève (Alta Savoia) il 24 agosto e arrivo a Nizza il 30 agosto, dopo aver percorso 800 chilometri e affrontato 18.800 metri di dislivello positivo. Organizzata da France Vélo Événement, la Haute Route Alpes offre ai cicloamatori un’esperienza unica, in tutto simile a una corsa professionistica, grazie a un’organizzazione d’eccellenza e a percorsi che includono salite leggendarie.

Cuneo e la sua provincia saranno protagoniste con due tappe fondamentali: giovedì 28 agosto la 5ª tappa la Briançon – Cuneo di 140 km e 2.900 m di dislivello positivo, con il passaggio sui celebri Colle dell’Izoard (2.360 m) e Colle dell’Agnello (2.744 m) e venerdì 29 agosto la 6ª tappa Cuneo – Nizza, definita la “tappa Regina” dell’edizione: 181 km e 3.500 m di dislivello positivo, con l’ascesa al Colle della Lombarda (2.315 m) e al Col de Saint-Martin / Colmiane (1.515 m).

"Il Comune di Cuneo - sottolinea l’Assessore allo Sport Valter Fantino - ha predisposto, attraverso lo staff dell’assessorato, tutte le misure organizzative necessarie per accogliere al meglio i 450 partecipanti, provenienti da oltre 50 Paesi del mondo e si appresta a vivere nuovamente l’emozione della Haute Route Alpes, con entusiasmo e spirito di accoglienza, confermandosi punto di riferimento per il grande ciclismo internazionale. Come nel 2023, il villaggio arrivo della 5ª tappa sarà allestito in Piazza Ex Foro Boario, dove i primi ciclisti sono attesi giovedì 28 agosto intorno alle ore 12:20. La partenza della 6ª tappa è invece prevista per venerdì 29 agosto alle ore 7:00, sempre dalla medesima piazza".

È importante sottolineare che nell’edizione 2023, tra i circa 450 iscritti (solo 6 italiani), Michele Negri di Lodi ha conquistato il podio assoluto maschile (purtroppo il ciclista è deceduto a maggio, a seguito di una caduta, alla BGY Airport Granfondo 2025 di Bergamo), mentre Samanta Arnaudo nata a Savigliano ha trionfato tra le donne. Entrambi vestivano i colori del Team Officine Mattio. Ottima prestazione anche per il pasticciere cuneese Mattia Stoppa, giunto sesto assoluto.

In questa edizione sarà presente la cuneese Annalisa Prato vincitrice della 36^ GF Internazionale La Fausto Coppi Generali e della Blockhaus Marathon ed anche lei del Team Officine Mattio.

Come evidenziato da Domenico Filippi, responsabile della parte ciclistica delle tappe cuneesi, "nella tappa Briançon – Cuneo il tratto competitivo inizierà all’area Pic-nic di Torrette di Casteldelfino e terminerà alla Colletta di Rossana. Le discese e le strade a traffico elevato saranno percorse in modalità cicloturistica per garantire la massima sicurezza, mentre nella Cuneo – Nizza, la modalità cicloturistica sarà mantenuta fino all’ingresso dell’ex strada militare della Valle Stura (SP 337); da lì, fino alla vetta del Colle della Lombarda, il tracciato sarà invece competitivo".