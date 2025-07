Dodici ore di volley e calcetto a San Rocco di Bernezzo

Sabato 2 agosto, con inizio alle ore 20, a San Rocco di Bernezzo, prenderà il via la quarta edizione della 12 ore di beach volley.

La manifestazione, nata per scherzo da un gruppo di amici, consiste nel far scendere in campo, per dodici ore consecutive, ben 15 squadre, provenienti dai comuni limitrofi.

Non contenenti di quanto fatto in passato, gli organizzatori per quest'anno hanno deciso di affiancare al torneo di volley, la prima 12 ore di calcio a sei, con la partecipazione di 10 squadre.

Si giocherà sui nuovi campi parrocchiali, dove saranno presenti quasi 180 atleti che, dopo oltre quattro ore di gara, verso le 00.30, potranno rifocillarsi con un buon spuntino servito dall' organizzazione, per poi tornare in campo e cercare di arrivare alle fasi finali dei tornei.

Alle 8 della domenica mattina, al termine della manifestazione e delle premiazioni, i giocatori potranno recuperare energie con una buona colazione a base di caffè e croissant.

Se sei amante dello sport, non puoi non passare per osservare da vicino i protagonisti di questa manifestazione.