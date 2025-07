Boves: grande spettacolo al Bisalta Motor Park con il campionato italiano Flat Track

Nello scorso week end si è disputata, sul Bisalta Motor Park di Boves, la doppia prova del campionato Italiano Flat Track, organizzata dal Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e con il supporto di un pool di sponsor, tra i quali la Regione Piemonte, il Comune di Boves, Vetex Piston Power e la Saced di Cuneo.

Il tracciato di gara, contrariamente alle scorse stagioni, come richiesto dalla maggioranza dei piloti, si è presentato in una nuova veste, passando dagli oltre quattrocento metri del percorso TT, con cinque curve a sinistra, due a destra ed un salto ai soli centonovanta metri di un ovale, da percorrere in senso orario.

Scarsa l’affluenza di piloti, tredici in tutto, che si sono disputati i punti validi per il campionato su due gare distinte. L’intensa pioggia del venerdì sera ha causato lo slittamento del programma del sabato, con le prove che, anziché alle ore dieci, hanno preso il via alle 12,30, per permettere agli organizzatori di sistemare il tracciato, cospargendolo di sabbia.

(Spettacolare passaggio di Kevin Corradetti e Santiago Arangio)

La gara del sabato, imperniata su otto polverose batterie, che hanno qualificato i primi sei alla finale, con altri due piloti ripescati dalla last chance, ha preso il via poco dopo le quattordici ed ha salutato la vittoria di Kevin Corradetti (Yamaha), che ha preceduto l’argentino Santiago Arangio (Yamaha), wild card che partecipa alla classifica di giornata ed ai premi, ma non al punteggio di campionato ed a Giacomo Bossetti (Gas Gas). Quarto Daniele Tuzi (Gas Gas) e solamente quinto il leader del campionato Daniele Tonelli su (TM).

Stesso programma alla domenica, ma con l’aggiunta di sette piloti che partecipano al Trofeo Dust & Fun, con inizio prove alle dieci, seguite da due gare della Dust & Fun.

(Daniele Tonelli festeggia la vittoria della domenica)

Alle 14 inizio delle gare, con batterie avvincenti, seguite da un discreto pubblico ed un po’ di polvere in meno rispetto al giorno precedente, in quanto il percorso è stato sovente trattato ed annaffiato.

L’arbitro di gara, Claudio Terenzani, ha avuto il suo bel daffare per gestire la manifestazione, in quanto è stato costretto a far ripetere più volte la partenza di alcune manche, a causa di partenze anticipate o contatti tra piloti, con relative scivolate, ma tutto è filato liscio ed alla fine della gara il vincitore è risultato il toscano Daniele Tonelli, su TM, che si è rifatto della leggera defaillance del giorno precedente, seguito da Kevin Corradetti (Yamaha), con il quale ha ingaggiato una bella bagarre, Giacomo Bossetti (Gas Gas), Michele Guerra (Husqvarna) e Christian Poli (Gas Gas).

(Panoramica dell'ovale del Bisalta Motor Park di Boves)

Per la Dust & Fun Carlo Pettinato (Rotax) ha primeggiato su Sami Panseri (Harley Davidson) nella categoria Thunderbike Vintage, mentre Davide Maran (Honda) ha fatto sua la categoria Modern, precedendo Domenico Renzetti (Honda) e Ggian Maria Gabbiani (Honda).

Al termine delle due gare i piloti sono stati premiati dai commissari FMI Gianluca Tinti e Fabio Marmottini e dal presidente del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Claudio Becchis. Presente alla manifestazione anche il coordinatore nazionale ed ex campione italiano di speedway Armando Castagna.