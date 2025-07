Moto, European Women’s Championship: una settima ed una quarta piazza per Arianna Barale a Misano

26-27 luglio, Misano Adriatico. Il Misano Circuit “Marco Simoncelli” ha ospitato, nello scorso week end, in concomitanza con la Racing Night del CIV, la terza prova dell’European Women’s Championship, campionato europeo di velocità femminile, abbinato alla prova di campionato italiano, gare alle quali prende parte anche la diciottenne di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo e del Team Motormi.

Solo sesta nelle qualifiche per grossi problemi alla moto (risolti solo nella tarda serata del sabato), che non le hanno permesso praticamente di effettuare turni di prova, Arianna è scesa in pista per gara uno del sabato con una moto praticamente inguidabile e con la pioggia quale maggiore protagonista.

La polacca Patrycja Sowa (Kawasaki - Sowa Racing Team) ha preceduto la spagnola Rosa Jimenez Vargas (Yamaha - M.C. Trasimeno) e l’italiana Silvia Comincioli (Yamaha - Gradara Corse), con Arianna (Yamaha - M.C. Bisalta Drivers Cuneo - Team Motormi) che, poco avvezza ai percorsi bagnati, ha cercato di portare a casa più punti che poteva, senza rischiare, dovendosi accontentare della settima posizione.

Alcune protagoniste del campionato europeo femminile

Ari#41 è andata meglio in gara due, nella quale ha primeggiato la spagnola Rosa Jimenez Vargas, che ha preceduto la polacca Sowa e le italiane Martina Guarino (Kawasaki - GP3) e la stessa Arianna Barale, che ha chiuso la giornata in quinta posizione assoluta.

La classifica generale dell’europeo vede al comando Rosa Jimenez Vargas, con 131 punti, seguita da Arianna Barale, con 86 punti e Patycja Sowa, con 81 punti.

La classifica valida per il campionato italiano, estrapolata da quella delle gare dell’europeo, vede Arianna piazzata in seconda posizione, alle spalle della leader Martina Guarino.

(Arianna Barale in griglia di partenza)

“Dopo un giovedì ed un venerdì molto complicati - ha riferito Arianna - e con gara uno corsa sotto la pioggia, non ho rischiato ed ho preferito portare un po’ di punti a casa, mentre alla domenica è andata un po’ meglio. Ringrazio chi, nonostante tutto, mi sostiene: Circuito Tazio Nuvolari, GBA, Fantino Pulizie, Eurocar2000, Cuneo Alpi Assicurazioni, Tubi Flessibili, Cucchietti Verniciature, Autolavaggi SPLASH. Grazie a Livio di Helix Centro Medico, Circuito internazionale di Busca, La Favorita Fish, Feltech, Techno Impianti Flli Sacco, Saced, Scorpion, Exo, Lavica Trasporti, Tabaccheria 52 Porqueddu, Body Center, Circuiti Gioielli. Osteopata Francesco Gaccione, Vernicenter Carrù e Moto Club Bisalta Drivers Cuneo”.

“La moto non andava - ha aggiunto papà Alberto -. Ringrazio il team, che ha fatto l’impossibile, cambiando di tutto, senza tuttavia riuscire a risolvere il problema. Solamente alla sera del sabato si è riusciti a capire quale fosse il problema, ma Arianna ha dovuto scendere in pista la domenica senza averla provata prima, quindi con un assetto non idoneo alle condizioni della pista. Così in gara due è partita male, ma ha fatto un buon recupero, raggiungendo la quarta piazza, anche se le prime tre erano ormai lontane. Purtroppo così sono le gare!”.