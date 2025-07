Dazi, Orban: "Trump si è mangiato von der Leyen per colazione"

(Adnkronos) - "Donald Trump non ha raggiunto un accordo con Ursula von der Leyen, ma piuttosto si è mangiato la presidente della Commissione europea per colazione". Così Viktor Orban commenta l'annuncio fatto ieri in Scozia dell'accordo commerciale con il quale la Ue ha evitato di andare allo scontro frontale con gli Stati Uniti del tycoon accettando dazi al 15%.

In un uno streaming live su Facebook, il premier sovranista ungherese, di cui sono note le posizioni critiche nei confronti di Bruxelles e la grande amicizia e intesa ideologica con Trump, ha affermato che l'accordo raggiunto dai negoziatori europei è "peggiore" di quello ottenuto dal Regno Unito.