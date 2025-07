De Minaur vince il torneo di Washington, Fokina beffato per 16 millimetri

(Adnkronos) - Alex De Minaur vince il torneo Atp di Washington dopo una finale da brividi. L'australiano conquista il decimo titolo della carriera superando lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 5-7, 6-1, 7-6 (7-3) dopo aver annullato 3 match point. Una situazione, per certi versi, simile a quella vissuta un mese e mezzo fa da Jannik Sinner nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, con 3 match point non sfruttati dall'azzurro.

Per Davidovich Fokina un epilogo da incubo, soprattutto se si pensa all'ultimo match point in particolare: viene cancellato da De Minaur grazie ad un recupero che rimane in campo per 16 millimetri, con la pallina che pizzica la riga e nega la vittoria all'iberico.

Alla fine dell'incontro, Davidovich Fokina crolla: lo spagnolo, dopo aver sfiorato il primo titolo della carriera, non riesce a trattenere le lacrime e viene consolato dall'avversario.

Davidovich Fokina aveva già vissuto un'esperienza simile a febbraio: nella finale del torneo Atp di Delray Beach era stato sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic dopo aver sprecato 2 match point.