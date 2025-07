Juve, caos Weah. L'agente attacca il club: "Qualcuno crea problemi"

(Adnkronos) - In casa Juventus scoppia il caso Timothy Weah. Badou Sambague, agente del giocatore americano, ha parlato così della situazione del suo assistito a Rmc Sport: "La Juventus è un club fantastico. Il reparto sportivo è gestito da tre persone, due hanno classe e un altro sta ancora cercando la sua strada. Non gliene faremo una colpa. Due cercano soluzioni e uno sta creando problemi, e non possiamo permettercelo". Un attacco lanciato senza fare nomi, forse nemmeno troppo nascosto al nuovo dg bianconero Damien Comolli.

L'agente di Weah ha continuato: "Tim, un professionista da sempre, è stato escluso durante il Mondiale per Club, gli è stato rovinato. Questa persona voleva costringerlo ad andare dove voleva lui. Oggi, per vendetta, chiede una fortuna per il suo cartellino e aspetta un'offerta dalla Premier che non arriverà e che non accetteremo mai". Badou Sambague ha poi rincarato la dose: "Non sono abituato a parlare apertamente, ma non farlo oggi significherebbe accettare l'inaccettabile e una mancanza di rispetto. La classe non si compra, ma è sempre stata parte della storia della Juventus e c'è qualcuno che la sta minando".