Bocce, Serena Traversa ed Alessia Costanzo della Bocciofila Auxilium Saluzzo oro a coppie femminile del volo

Ancora una medaglia in casa Bocciofila Auxilium Saluzzo, con la specialità volo. In occasione, dei campionati italiani, che si sono tenuti in Friuli, a Fagagna, nella kermesse a coppie femminile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, con Serena Traversa e Alessia Costanzo, conquistano la medaglia d’oro nella categoria A.

Nella finale, le due giocatrici del team saluzzesi, hanno piegato per 8 a 7, in finale, Sara Cordara e Francesca Carlini, della Borgonese. Le due atlete, erano anche impegnate nel combinato e nella prova individuale. Nel combinato, qualificata solo la Traversa, la giocatrice saluzzese, veniva eliminata nel primo turno. Nella prova individuale, le due giocatrici, sono state sconfitte nei quarti di finale.

Ottime notizie, anche dal settore giovanile, con la qualificazione ai campionati italiani dell’under 18, ottenuta nella selezione regionale, che si è disputata alla Bocciofila Enviese, di Nicolò Buniva, vincitore della selezione, Francesco Costa e Matteo Costa. I tre giocatori del sodalizio saluzzese, saranno impegnati in nazionale, nell’incontro amichevole tra Francia ed Italia under 18 e 21, che si terrà in terra francese giovedi 31 luglio e venerdi 1 agosto, a St Bonnet En Champsaur.

Per la specialità petanque, una delegazione dell’Auxilium Saluzzo, prenderà parte al torneo della Grande Famiglia, in programma nelle giornate del 16 e 17 agosto, che quest’anno si giocherà a Villingen in Germania.