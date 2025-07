Peste suina: sette nuovi positivi tra cinghiali in Piemonte e Liguria

Sette nuovi positivi alla peste suina africana tra i cinghiali sono stati rilevati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta in Piemonte e Liguria.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale così a 1.925 casi. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte sono state osservate tre nuove positività: due in provincia di Alessandria a Morbello (38 casi in totale); una in provincia di Novara a Trecate (tredici). Il totale in regione cresce a 789 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività: tre in provincia di Savona, una ad Albisola Marina (otto), due a Savona (sedici); una in provincia di Spezia a Sesta Godano (secondo caso). Il totale in regione sale a 1.136 casi. Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.

(Abr/Adnkronos)