“Al servizio del segreto”: incontro con Jean-Marc Fiorini

“La questione delle medaglie fu posta da qualcuno in un momento della mia vita, e la mia risposta fu un'esplicita dichiarazione di principio. Affermai che se avessi cercato applausi, avrei scelto la carriera di attore.”



Lui è Jean-Marc Fiorini, ex militare delle forze speciali e contractor in teatri di guerra, uno dei tiratori scelti più pagato degli ultimi decenni da diversi governi. Classe 1966, origini italo-francesi, lo incontriamo oggi (29 luglio) a Dronero. Ci presenta il suo ultimo lavoro, intitolato “Al servizio del segreto” ed edito da Amazon, un libro a metà tra memoir e reportage narrativo, sguardo crudo e realistico su un mondo che di solito resta nell’ombra.



“Ci sono libri che si leggono per svago e libri che si vivono - racconta - Al servizio del segreto appartiene a questa seconda categoria. Io ho scelto questa vita, so di aver salvato molte persone e so anche di averne uccise molte. La guerra funziona così. Può non apparire vero quello che racconto, io so che ero lì, chi c’era sa che è vero.”





Un paese, Finale Emilia, scenario di quegli anni di addestramento militare ma soprattutto di quella decisione che ha cambiato inevitabilmente le sorti della sua vita, fino a giungere nelle ultime pagine a Dronero, luogo dove ora Fiorini risiede e dove il tempo sembra per lui scorrere più lentamente. Nel mezzo diversi luoghi del mondo, operazioni clandestine svolte tra decisioni che non ammettono errori, complessità che necessità di lucidità, ma soprattutto di un arduo contesto operativo la cui chiave del successo risiede in un’azione incisiva e determinata.

Il fango, il sudore e la morte: odori che si mescolano insieme, impossibili da dimenticare, che scandiscono la vita, i suoi secondi, le decisioni. Nel libro c’è la tensione di ogni operazione, il silenzio carico di attesa prima di un’azione, ma anche la fatica e l’umanità dietro il volto dei “soldati invisibili”.





Fiorini scrive: “La retorica facile e le discussioni da lontano nascondono la complessità dell'azione sul campo, la necessità di essere presenti e di portare a termine la missione, cercando di minimizzare le perdite umane. Ho avuto la fortuna - e al contempo, la sfortuna - di essere coinvolto in numerose operazioni in territorio ostile, alcune delle quali coronate dal successo, altre bloccate prima di iniziare o interrotte nel mezzo.

Le operazioni clandestine, celate nell'ombra e svolte nel massimo segreto, portano con sé una caratteristica peculiare: l'oblio totalein caso di successo. Al contrario, quando si rivelano un fallimento, si cela il mittente, nascondendo il proprio coinvolgimento per evitare conseguenze indesiderate. La realtà di queste operazioni, spesso travagliate e impregnate di incertezza, è molto diversa dal discorso retorico comune, e ho imparato a conoscere la complessità e la delicatezza di ogni passo intrapreso in quel mondo.”



Le pagine scorrono, le parole raccontano e nello stesso tempo fanno riflettere. Il risultato è un’opera intensa, che trasporta nei meandri delle operazioni clandestine, tra missioni estreme e decisioni che pesano come macigni sulla coscienza di chi le compie. Non ci sono eroi patinati né scene costruite per stupire: ci sono uomini e donne in carne e ossa, con le loro paure e il loro coraggio, raccontati da chi ha conosciuto la linea sottile tra la vita e la morte.





Jean-Marc Fiorini, del resto, non è un romanziere qualsiasi e, proprio per questo, nel raccontare sa anche mantenere la discrezione necessaria, segno di rispetto verso compagni e missioni.



Una scrittura senza rimpianti, sensazionalismi o retorica: la sua desidera essere una testimonianza di una vita spesa ai confini della legalità, in nome di ideali e interessi che spesso la gente ignora, ma soprattutto far capire cosa significa davvero vivere “al servizio” di qualcosa di più grande di sé. Si coglie nel suo sguardo, oltre che nelle sue parole, in quella stretta di mano che non sfugge.

Il link per accedere all'acquisto del libro CLICCANDO QUI