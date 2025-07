Bios Management compie 20 anni: traguardo importante per la società di Santa Vittoria d’Alba

Bios Management nel 2025 compie 20 anni. Un traguardo importante che la società di Santa Vittoria d’Alba leader nel campo della Direzione Aziendale e di Sistemi di Performance, AI&Analytics e Digital Solutions vuole celebrare insieme a tutti i collaboratori e ai clienti, con cui ha condiviso un percorso fatto di crescita, innovazione e risultati. I festeggiamenti ufficiali sono in programma venerdì 1° agosto 2025, presso la cantina L’’ASTEMIA di Barolo. (Ingresso su invito). Sarà una serata speciale dedicata a clienti, partner, collaboratori e a tutto il team Bios – italiano e internazionale –, all’insegna della condivisione, dei ricordi e di uno sguardo al futuro.

“Quando siamo partiti, nel 2005 con mio fratello Paolo, eravamo tre soci che condividevano un bilocale nella periferia di Alba – ricorda il Ceo di Bios Management, Fabio Ghi -. Oggi la nostra società può contare su oltre 250 collaboratori che si dividono tra l’Headquarter di Santa Vittoria d’Alba, inaugurato nel 2020, 6 sedi in Italia e 7 fuori dai confini nazionali”. Gli uffici Bios sono presenti a Torino, Milano, Vicenza, Treviso, Bologna e Roma, oltre che a Londra, Madrid, Barcellona, Lugano, Parigi, Singapore e Boston.

Ovunque operi, Bios Management porta in dote il suo originale modello, che riunisce i servizi di consulenza nel campo della direzione e organizzazione aziendale e quelli di sistemi di performance e business intelligence. “Siamo tra i primi tre player a livello nazionale focalizzati esclusivamente sui sistemi direzionali – spiega Fabio Ghi -. Lo dimostrano anche i clienti che scelgono la nostra consulenza, realtà prestigiose che vanno da Loro Piana a Patek Philippe, Versace, Illimity Bank, Ferrero, Coca-Cola, Rummo, a realtà locali come Balocco, Banca d’Alba, Saclà. Lavoriamo con le grandi società ma anche con le piccole e medie imprese che hanno le stesse esigenze di miglioramento dei processi aziendali”.

Apertura internazionale, ma con profonde radici territoriali. “Abbiamo la fortuna di essere nati e cresciuti in un territorio molto vivace e positivo, con una cultura del lavoro straordinaria – osserva il Ceo Fabio Ghi -. Essere albesi ci ha dato gli stimoli giusti e il coraggio di guardare fuori dai confini, così come hanno fatto le grandi multinazionali che sono partite da qui. Oggi nei nostri uffici c’è un crocevia di esperienze molto belle, tra chi arriva anche da molto lontano e chi è nato poco distante. Per questo tra i prossimi obbiettivi c’è quello di raddoppiare l’headquarter di Santa Vittoria e renderlo in grado di ospitare 200 collaboratori”.

La strada per il futuro è già tracciata: dopo aver consolidato le sue attività in Italia, Bios Management punta a crescere in Europa e a diventare una realtà di riferimento sui sistemi direzionali a livello internazionale. “La vera sfida che stiamo percorrendo è quella dell’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, una tecnologia di cui tutti oggi parlano, ma che noi usiamo da almeno 10 anni. Per raggiungere i nostri obbiettivi quest’anno trasformeremo la nostra società in una Spa, aperta a fare operazioni di crescita organica e disorganica, ovvero portando a bordo altre aziende che ci consentano di crescere sia in valore che in capacità”.

ABOUT BIOS MANAGEMENT

Da oltre 20 anni ci prendiamo cura dei nostri clienti, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di business, migliorando performance, organizzazione e processi. Supportiamo le aziende durante il loro percorso di innovazione culturale e digitale, fornendo servizi di Consulenza Direzionale, Analytics & Digital Solutions. Sfidiamo le convenzioni per liberare il potenziale delle imprese costruendo insieme il futuro.

Contatti

Bios Management Srl- Santa Vittoria d'Alba S.S. 231, 80/D - 12069

Tel. +39 0172.1809800

Email: bios.it@biosmanagement.com

Sito Web: www.biosmanagement.com