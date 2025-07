Bra capitale degli amici a quattro zampe nella due giorni di piazza Giolitti

Bra è tornata capitale degli amici a quattro zampe, sabato 26 e domenica 27 luglio, rispettivamente con l’esposizione nazionale canina CAC di Asti e l’esposizione internazionale canina CACIB di Alba.

Si tratta di importanti manifestazioni italiane di cinofilia, promosse dall’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Città di Bra, Gruppo Cinofilo Langhe & Roeri e Gruppo Cinofilo Astigiano Camilo Bogatha Casalone, in collaborazione con Monge, azienda francese specializzata nell’alimentazione di alta gamma per cani e gatti.

Due giorni ricchi di competizioni, esibizioni e spettacoli rivolti sia agli esperti cinofili, sia a tutti gli appassionati del mondo canino. In passerella anche la giovane braidese Lara Guliano con il suo pastore tedesco Hombra del Ducato Sabaudo del team Casa Borriello, 21 mesi, che ha replicato e triplicato il risultato dell’anno scorso, aggiungendo al palmares un C.A.C. (Certificato di attitudine al campionato italiano di bellezza) e una riserva di C.A.C.I.B. (certificato di attitudine al campionato internazionale di bellezza).

La cronaca parte da sabato 26 luglio con l’esposizione nazionale canina CAC di Asti e il bel 1° posto in classe libera che Lara ha dedicato al nonno Tonino, 76 anni proprio in questa data. Domenica 27 luglio è arrivato un altro 1° posto all’esposizione internazionale canina CACIB di Alba.

All’annuncio della vittoria, che ha portato in dote alla giovane conduttrice cinofila gli attestati CAC e CACIB per il suo pastore tedesco, sono esplosi di gioia i genitori e l’allenatore Luigi Borriello, anche lui 1° nella classe lavoro con CAC e CACIB e la partecipazione al best in show con Carlos di Casa Borriello. Grande festa dai compagni di squadra Sandra Grosso, Antonio Casciano e Matteo Casciano, in gara con Fiona di Casa Dany, giunto 1° in classe juniores.

Soddisfazione e gioia nelle parole del papà di Lara, Saverio Giuliano: «Alla fine siamo tornati a casa tutti stanchi e soddisfatti per le due bellissime giornate. Lara esausta per il super impegno di portare Hombra del Ducato Sabaudo - che ha sostituito 15 giorni prima Quinn di Casa Borriello, perché in dolce attesa di 9/10 cuccioli, che sicuramente saranno futuri campioni - voleva ringraziare tutta l’organizzazione dell’Enci di Bra per le splendide giornate ed in particolare modo Leonardo Ciarmoli dell’allevamento del Ducato Sabaudo per avergli ceduto Hombra nel Natale del 2023, facendo sì che potesse iniziare questo fantastico percorso».

Per Lara e tutto il team le congratulazioni del sindaco di Bra, Gianni Fogliato e dell’assessore Francesco Matera. Avanti così!