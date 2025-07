i “Non è mai troppo presto”: grande partecipazione alla rassegna del libro per bambini e ragazzi svoltasi a Nucetto, Bagnasco e Ormea

Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la terza edizione della rassegna “Non è mai troppo presto”, dedicata ai libri, alla narrazione e alla creatività per bambini e ragazzi, che ha animato i comuni di Nucetto, Bagnasco e Ormea.

L’iniziativa, promossa dall’associazione L’IPPO - CreAttivo, ha offerto momenti di incontro e gioco che hanno coinvolto un ampio pubblico, confermando l’importanza della cultura come strumento di relazione, crescita e scoperta.

A Nucetto, giovedì 10 luglio, il pomeriggio al Parco dei Gurei ha visto la partecipazione del centro estivo e di diversi bambini provenienti da paesi della Val Tanaro e del Monregalese. In totale si sono contate oltre 50 presenze, tra attività di lettura scenica, truccabimbi e momenti di animazione.

Anche a Bagnasco, l'appuntamento ha raccolto un pubblico simile per numero e coinvolgimento, grazie alla presenza del centro estivo di Ormea e all’adesione di bambini arrivati dai territori vicini, per un pomeriggio vivace, ricco di storie, sorrisi e creatività.

A Ormea, la rassegna si è articolata su due giornate particolarmente partecipate. Venerdì, nella Biblioteca Civica, l’incontro dedicato alla fascia 0-5 anni ha coinvolto più di venti bambini, accompagnati dalle loro famiglie, in letture condivise e attività laboratoriali.

Sabato, nonostante una leggera pioggia pomeridiana, le attività si sono svolte interamente all’aperto, trasformando Piazza San Martino in una vera Piazza dei Balocchi.

Il laboratorio per adulti ha registrato un'ottima adesione, mentre entrambi i laboratori pomeridiani per bambini hanno raggiunto il numero massimo previsto di partecipanti. Complessivamente, durante la giornata si è registrata un'affluenza stimata di oltre 150 bambini, molti dei quali giunti dalla Liguria, dalla Val Tanaro e dal Monregalese.

Il clima festoso, i giochi di una volta, i raccontastorie e l’entusiasmo condiviso hanno reso l’atmosfera magica e coinvolgente.

“Non è mai troppo presto” si conferma un’occasione preziosa per promuovere la lettura e il piacere del gioco nei borghi dell’Alto Tanaro, offrendo esperienze significative a bambini, famiglie e comunità, soprattutto in territori fragili, segnati da contrazione demografica, dove iniziative come questa rappresentano un fondamentale presidio culturale e relazionale.

La rassegna è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica è attribuita all’azione 7.1 del progetto che prevede, oltre la valorizzazione del patrimonio culturale librario indirizzato ai giovanissimi, il potenziamento, attraverso l’implementazione di arredi e attrezzature, delle Biblioteche Civiche esistenti a Bagnasco e Ormea, (già attive all’interno del Centro Rete di Mondovì) e l'istituzione di punto prestito a Nucetto, l'unico comune attualmente sprovvisto di biblioteca, connesso alla Civica di Bagnasco.

Per informazioni: L’IPPO CreAttivo lippocreattivo@yahoo.com - +39 389 255 9948