Si conferma un successo la festa a Sant'Anna Collarea

Si sono conclusi con un grande successo i festeggiamenti patronali a S.Anna Collarea.

Il sacro e il profano hanno camminato a braccetto per offrire ai visitatori, ai villeggianti e agli ospiti di ogni genere una due giorni di momenti di allegria e momenti di devozione.

Il sabato con la cena in piazza e la musica con dj ha allietato il folto pubblico intervenuto nonostante un clima “frizzantino” che ha fatto da cornice.

La domenica sera tra scrosci di pioggia e nubi minacciose il Parrocco Don Canavese ha dapprima celebrato la S.Messa, poi diretto la processione religiosa con la statua di S.Anna portata a spalle dai giovani del paese e con la musica della Banda Musicale di Mondovì che ha alternato i canti del coro parrocchiale.

Per finire in bellezza la serata uno strabiliante spettacolo pirotecnico ha incantato le tantissime persone presenti rimaste incantate con il naso all’insù, e la allegra musica della Banda hanno concluso in bellezza una due giorni di festa.

Il Presidente della Pro Loco, Luca Galleano ha commentato: “Sono molto soddisfatto, anche quest’anno S.Anna ci ha dato una bella mano”.

A fine festeggiamenti ha sottolineato il grande impegno dell’Associazione per organizzare la manifestazione.

Ha inoltre messo in risalto il lavoro dei soci e dei collaboratori che a vario modo hanno partecipato e lavorato per la buona riuscita della due giorni, senza dimenticare la fattiva collaborazione e disponibilità con gli enti locali e gli sponsor punto di riferimento per ogni programma di manifestazione.

Prossimo impegno per la Pro Loco la Festa di S.Salvatore nella medesima località il giorno sabato 16 agosto 2025 per la classica polentata alla sera.