Addio a Ileana Brero, il dolore di Mango per una "mamma speciale e una persona molto attiva nella comunità"

Aveva solo 46 anni Ileana Brero, mamma di Gabriele e Ginevra e moglie di Stefano Ferrero, cantoniere del Comune di Mango. La sua scomparsa, avvenuta ha profondamente colpito l’intera comunità. A raccontare con voce spezzata quegli ultimi momenti è il sindaco di Mango, Damiano Ferrero, fratello di Stefano: “L’ho accompagnata io nei suoi ultimi respiri. È stata una battaglia dura, che ha affrontato con grande dignità. Ma alla fine questo male non le ha lasciato scampo”.

Figura molto conosciuta, attiva nella Pro Loco di San Donato e sempre presente nelle attività sociali del paese, Ileana lascia un vuoto difficile da colmare. “Le condoglianze arrivano da tutta l’Amministrazione comunale, dalle associazioni e dai cittadini. La notizia ha sconvolto Mango e San Donato. Tutti le volevano bene”, aggiunge il sindaco.

I funerali si terranno mercoledì 30 luglio alle ore 10 nella parrocchia di San Donato di Mango, con partenza dall’ospedale di Verduno alle 9.15. Questa sera, martedì 29 luglio alle 21, si terrà la veglia di preghiera nella stessa chiesa. In paese, già numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore, nel ricordo di una donna amata, madre presente e punto di riferimento silenzioso per la sua famiglia e la sua comunità.