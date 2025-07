Giornata nera sulle strade della Granda: tre i feriti nello scontro di Cavallermaggiore

Ennesimo grave incidente nella giornata di oggi, martedì 29 luglio, dopo quelli registrati a Sommariva del Bosco, Peveragno, Ceva e Oncino.

Ne dà conto il servizio regionale di emergenza 118, chiamato a intervenire anche in territorio di Cavallermaggiore, teatro di uno sconto che ha provocato tre feriti (e non due, come comunicato in un primo momento).

Si tratta di un uomo e una donna, trasportati in ospedale con l'elisoccorso, con un codice di gravità giallo, e di una terza persona, di giovane età, valutata come codice verde.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Torino. Un altro equipaggio era nel frattempo impegnato per il grave incidente avvenuto negli stessi minuti a Ceva.

Presenti anche i Vigili del Fuoco con una squadra di volontari da Racconigi.

Articolo in aggiornamento