Motociclista cade nei boschi tra Paesana e Oncino durante un’escursione: soccorsi in azione

Intervento in corso nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, nei boschi tra Paesana e Oncino, dove un motociclista è caduto mentre percorreva da solo un sentiero in moto da enduro. È stato lo stesso escursionista a chiamare i soccorsi, ma senza riuscire a fornire indicazioni precise sul punto esatto in cui si trovava.

Solo di essere caduto tra Paesana e Oncino. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: i Vigili del Fuoco stanno raggiungendo l’area con una squadra proveniente da Saluzzo (inizialmente diretta sul luogo del grave scontro di Cavallermaggiore e subito dirottata in Valle Po), grazie alla localizzazione tramite le coordinate GPS del cellulare dell’uomo.

I soccorritori sono in fase di avvicinamento alla zona in cui si trova per prestargli le prime cure e valutare le modalità del recupero.