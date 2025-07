La transizione energetica ha posto progettisti, committenti e investitori di fronte a grandi sfide: come liberarsi dai vettori energetici fossili? Come adempiere alle normative sempre più restrittive? Tutte le risposte fin qui date sono frutto di compromessi. Adesso però c’è la soluzione.

Le pompe di calore aria/acqua Belaria pro (40,50) di Hoval di cui Quboclima è agenzia, presentano tutte le caratteristiche essenziali richieste da una soluzione a prova di futuro per l’edilizia residenziale multipiano: un fluido refrigerante naturale, temperatura di mandata elevata, silenziosità e convenienza in esercizio.

Una pompa di calore potente e silenziosa con refrigerante naturale. Finalmente una soluzione sostenibile per gli edifici esistenti

La pompa di calore silenziosa

Pochi decibel di differenza possono decidere se un impianto viene autorizzato o meno. In fatto di acustica, Belaria pro (40,50) vanta valori di prim’ordine. A renderli possibili, tra l’altro, è l’evaporatore ad ampia superficie, con bassa perdita di carico. A 5 m di distanza, il suo livello di pressione acustica è pari a soli 36 dB(A), che corrispondono al rumore provocato da un ventilatore da camera.

I due modelli strutturalmente uguali dispongono di dettagli ingegnosi, quali i piedi antivibranti integrati di serie per con disaccoppiamento del suono intrinseco efficiente, che «assorbono» le vibrazioni, rendendo gli apparecchi predestinati all’installazione su tetto. L’espulsione dell’aria avviene orizzontalmente e pertanto, in caso di installazione esterna sul terreno, i piani superiori non subiscono effetti negativi. Né gli inquilini del complesso residenziale, né il vicinato vengono quindi disturbati.

Temperature di mandata elevate per riqualificazioni e riscaldamento dell’acqua potabile

Il patrimonio edilizio esistente ha un isolamento qualitativamente peggiore rispetto a complessi residenziali moderni e una distribuzione poco efficiente del calore tramite radiatori. Grazie alla sua elevata temperatura di mandata pari a 70 °C, Belaria pro (40,50) si presta anche per riqualificare tali edifici, rinunciando del tutto a sistemi supplementari.

Tale livello di temperatura di mandata, inoltre, garantisce senza problemi anche il riscaldamento dell’acqua potabile.

Alta efficienza per bassi costi di esercizio

Belaria pro (40,50) si caratterizza per l’alta efficienza ed è conforme ai criteri previsti dalla più alta classe di efficienza energetica A+++ in applicazioni sia a bassa sia a media temperatura. A tale risultato contribuisce considerevolmente il compressore modulante che consuma sempre solo l’elettricità quanto necessaria.

L’«efficienza energetica del riscaldamento ambiente a base stagionale» indica quanta energia primaria e ausiliaria è effettivamente necessaria per un chilowattora termico. Con il 210 % a 35 °C, Belaria pro (40,50) raggiunge un valore eccezionale nella rispettiva fascia di potenza. Questo riduce i costi di esercizio del 15 - 25 % rispetto a prodotti paragonabili.