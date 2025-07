Sicurezza e Innovazione: Scopri i portoni scorrevoli tagliafuoco certificati

Corredati di marcatura CE e rispondenti alle normative UNI EN 1634-1 e EN 13241:2016, i portoni tagliafuoco scorrevoli rappresentano un baluardo della sicurezza nel settore dei compartimenti di grandi dimensioni e delle chiusure industriali.

La progettazione dei portoni scorrevoli tagliafuoco nasce dall'esigenza di garantire elevate prestazioni in termini di resistenza al fuoco e al vento, essenziali per la salvaguardia dei luoghi di lavoro e la protezione degli ambienti commerciali. Comprensivi di specifiche tecniche dettagliate relative alla resistenza al fuoco (EN 1634-1), la resistenza al vento (EN 12444-13241), la trasmittanza termica (EN 12428-EN13141), e l'aspetto meccanico e la durabilità (EN 13241, EN 12604-12605), i portoni scorrevoli tagliafuoco assicurano affidabilità e resistenza nel tempo.

La particolarità di questi portoni risiede nella loro modularità. La disponibilità di configurazioni a una o due ante, con la possibilità di implementare una porta pedonale, rende questi portoni estremamente versatili, pronti a rispondere alle più diverse esigenze progettuali e logistiche. Il design di queste soluzioni, semplice da installare, permette inoltre di ottemperare a intransigenti norme di sicurezza senza rinunciare all'estetica del proprio ambiente lavorativo.

La sostenibilità riveste un ruolo chiave all'interno del processo produttivo. Gli sforzi constanti per limitare l'impatto ambientale della produzione si concludono con la realizzazione di un prodotto che rispetta elevati standard di efficienza energetica.

La sua vetroresina del futuro, certificata con marcatura CE, è un'innovazione tecnologica che contribuisce a rendere questi portoni tagliafuoco un prodotto all’avanguardia, capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e di rispecchiare l'impegno dell'azienda verso un futuro sempre più green.

Per ulteriori dettagli tecnici e commerciali riguardanti portoni scorrevoli tagliafuoco, visitate il sito www.faelsecurity.com e scoprite una gamma di prodotti che rappresenta il perfetto connubio tra sicurezza, sostenibilità ed estetica.

La sicurezza non dovrebbe mai essere un optional, ma una garanzia a cui non si può rinunciare. Scegliere i portoni scorrevoli tagliafuoco di Fael Security significa optare per la tranquillità e il benessere di tutti.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.