"Accademie in Valle", i tre imperdibili appuntamenti della settimana: Vernante, Chiusa di Pesio e Limone Piemonte

Questa settimana, il festival "Accademie in Valle" alza il sipario su tre eventi straordinari. Un vero e proprio viaggio artistico che spazia dalle profonde melodie d'autore, ai ritmi incalzanti del flamenco, fino alle incantevoli narrazioni del teatro musicale per tutta la famiglia.

Khorakanè e l’ omaggio a De André a Vernante - La settimana si apre giovedì 31 luglio a Vernante, in piazza de l’Ala, con i Khorakanè e il loro toccante omaggio a Fabrizio De André. Il gruppo, pluripremiato e noto per la fedeltà e la passione con cui reinterpreta le opere del cantautore genovese, guida il pubblico in un viaggio attraverso le intramontabili canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Un'occasione unica per rivivere le atmosfere e i messaggi del grande Faber in una cornice suggestiva.

[Khorakanè]

Gruppo Mediterranea e il Flamenco di García Lorca a Chiusa di Pesio - Si prosegue venerdì 1 agosto a Chiusa di Pesio con il Gruppo Mediterranea, che porta in scena uno spettacolo di flamenco dedicato all'opera di Federico García Lorca. L'energia e la passione del flamenco si fondono con la profondità poetica del poeta spagnolo, creando un'esperienza intensa e coinvolgente che celebra l'incontro tra musica, danza e letteratura.

[Gruppo Mediterranea, flamenco]

Il Quintetto Prestige con Pierino e il Lupo a Limone Piemonte - La settimana si conclude sabato 2 agosto a Limone Piemonte con un appuntamento pensato per tutta la famiglia: il Quintetto Prestige, composto da artisti del Teatro Regio, insieme alla narratrice Lucia Margherita Marino, presenta Pierino e il Lupo di Sergej Prokof'ev. Un classico della musica per bambini che, grazie all'esecuzione dal vivo e alla narrazione avvincente, incanterà grandi e piccini introducendoli al mondo degli strumenti musicali e all'arte della narrazione.

[Quintetto Prestige]

"Siamo entusiasti di offrire al nostro pubblico una programmazione così varia e di alta qualità - afferma Angelo Vinai, direttore artistico del festival -. Questi tre eventi rappresentano al meglio lo spirito di 'Accademie in Valle': valorizzare il talento artistico e creare momenti di condivisione culturale in luoghi incantevoli delle nostre valli."

Gli spettacoli iniziano alle 21.15 e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si invita il pubblico a consultare le pagine social di Accademie in Valle per maggiori dettagli.