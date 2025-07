Il tango protagonista a Cavallermaggiore: il quintetto BAMAS chiude “Musiche sull’acqua”

Il prossimo concerto proposto dall’associazione culturale buschese "Amici della Musica" nell’ambito degli appuntamenti dell’iniziativa “Musiche sull’acqua: il Maira che suona” si terrà sabato 2 agosto alle 21 a Cavallermaggiore, nella chiesa di San Bernardino, detta dei Battuti Bianchi.

Protagonista sarà il quintetto BAMAS (acronimo dei cognomi dei musicisti): Flaviano Braga, fisarmonicista e bandoneonista, fondatore del gruppo e appassionato di tango tradizionale e "tango nuevo" di Piazzolla; Tommaso Angelini, violinista con una solida formazione classica e interesse per la musica popolare; Alessio Menegolli, contrabbassista, ha studiato e suonato a lungo in Argentina con importanti formazioni di tango; Maurizio Aliffi, chitarrista, attivo nel jazz e nella musica contemporanea; Elena Strati, ianista, vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, con una carriera cameristica e un interesse per il tango. Il quintetto presenterà un originale spettacolo in cui passato, presente e futuro sono condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango, fatto di fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, tecnica, immaginazione ed improvvisazione.

Il programma spazia dal tango tradizionale (Pugliese, Rovira e D'Arienzo) ai brani di Astor Piazzolla, fino a toccare le sonorità del linguaggio di compositori contemporanei argentini come Diego Schissi, Ramiro Gallo, Julian Peralta.

“Siamo all'ultimo appuntamento dei cinque – dice il presidente dell’associazione Antonello Lerda – che toccano luoghi diversi lungo il corso del Maira, per la sessione estiva della nostra più che ventennale rassegna Musicaè. Il percorso si conclude a Cavallermaggiore, dove il Maira si tuffa nel Po, con uno spettacolo dedicato ad una delle musiche più amate, quel tango che, prima suonato ad orecchio, è diventato, grazie a Piazzolla, degno delle sale da concerto. Dopo questo spettacolo, Musicaè tornerà nella sua casa, al Teatro civico di Busca, dove venerdì 12 settembre l‘ospite sarà l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni Città di Cuneo”.

Per informazioni: 339.6013250 (segreteria dell’associazione).

L’ingresso è libero.

La rassegna è organizzata con il sostegno di: Fondazione CRC, Comune di Busca, Fondazione CRT, Sedamyl, Fondazione CR Saluzzo, Banca di Caraglio, CRSavigliano, Comune di Cavallermaggiore, Comune di Prazzo, Comune di Villar San Costanzo, Comune di Vottignasco, ProVillar, Live APS, Fondazione CRSavigliano, Istituto musicale Fergusio, La Musica in testa, IGS, Banca di Cherasco, Kadalù, Peraria, Pro Votti, A nosta manera.