Valeria Tron presenta il romanzo "Pietra dolce" a Casteldelfino

Nell’ambito della rassegna Lou temp percountar (il tempo di raccontare), organizzata dall’associazione Alevè Libri in collaborazione con il Comune di Casteldelfino, la scrittrice Valeria Tron presenta il suo nuovo romanzo "Pietra dolce" (Salani, 2024).

L’incontro si terrà sabato 2 agosto alle 17,30 in piazza Tounineto, nel suggestivo “budellino” di Casteldelfino, animato per tutto il mese di agosto da artigiani, artisti e librerie.

Valeria Tron, originaria della Val Germanasca nel torinese, è illustratrice, cantautrice, artigiana del legno. Ha esordito nella narrativa con L’equilibrio delle lucciole (Salani, 2022), romanzo candidato al Premio Strega, finalista ai premi Benedetto Croce, Massarosa e Le Pagine della Terra, e vincitore del Premio Femminile Plurale e del Premio Città di Cave.

In Pietra dolce, la Val Germanasca diventa protagonista viva e palpitante, in un mondo in cui la natura detta le proprie volontà: nelle miniere di talco, negli orti, nei boschi, nelle borgate affacciate sulla cascata.

Il romanzo si apre con il crollo di una miniera: tre boati scuotono la montagna, due minatori risultano dispersi. L’ultimo a uscire vivo dal foro nella roccia è Lisse – senza la “U” – e in quella lettera mancante sembra già scritto il suo destino. Ferito nel corpo ma ancora più nell’animo, Lisse, uomo invisibile e senza storia, si rifugia nella sua baracca natale a Paraut.

Ma il ritorno alla solitudine non sarà definitivo: Giosuè Frillobèc, l’amico di sempre che “zoppica sulle parole”, Mina, madre adottiva, Lumière, il gigante oracolare, e Tedesc, vecchio liutaio trilingue, si uniscono per riportarlo a casa, restituirgli speranza, immaginare insieme un futuro possibile.

Nel cuore di questa fragile rinascita arriva anche Alma, partita dall’Argentina con una chitarra in spalla, portando con sé il canto delle Ande e un sogno gentile da coltivare.