Fossano dice definitivamente no all'impianto di biometano: lo ribadisce il sindaco Tallone in Consiglio comunale

Un Consiglio comunale fossanese articolato, presieduto da Simona Giaccardi, durato oltre quattro ore, ieri sera nella sala rossa del Municipio di via Roma.

Il più lungo in termini di tempo nella sin qui gestione amministrativa del primo cittadino Dario Tallone (al sesto anno con la fascia tricolore, il primo del suo secondo mandato).

Ad aprire il dibattito è stata subito la comunicazione dello stesso Tallone del diniego da parte dell’Amministrazione all’autorizzazione circa la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano da biomasse vegetali, reflui zootecnici e sottoprodotti dell’industria alimentare.

L’attività avrebbe dovuto essere gestita dalla ditta veneta Biomethan Green Park, ma, dopo le relative osservazioni effettuate con l’ufficio controllo emissioni ed energia della Provincia di Cuneo e gli altri organi competenti, l’Amministrazione si è totalmente opposta. Una contrarietà peraltro già resa nota qualche giorno fa via social proprio dal primo cittadino, che ha confermato lo stesso parere espresso in una nota il 17 ottobre 2024, ed ora ripropone con soddisfazione il blocco definitivo dell’installazione.

«Fin da quando è arrivata l’istanza ho assunto una posizione di contrarietà, posizione poi condivisa e portata avanti da tutto il Consiglio comunale che mi ha dato mandato di adottare tutte le misure a nostra disposizione per arrivare alla giornata odierna – sottolinea il sindaco -. I risultati si ottengono con i fatti concreti e non con i proclami, per questo ringrazio la Giunta comunale ed i tecnici dei vari enti coinvolti nella fase istruttoria che si sono adoperati per mettere a disposizione gli strumenti necessari per tutelare l’interesse pubblico e salvaguardare la salute dei cittadini fossanesi, l’ambiente, la flora e la fauna della nostra città. Il lavoro di squadra, compresi il Comitato Fossanese di Salvaguardia ambientale e tutela della salute ed Italia Nostra, paga sempre».

A giustificare l'esito della decisione contraria sono stati indicati la mancanza di approfondimenti richiesti e le garanzie riguardanti l’utilizzo della miscela digestanda che attiva l’impianto a biometano. In più, emergono informazioni incomplete sulle ditte individuate e sui contatti forniti, nonché incongruenze e perplessità su relazioni tecniche e quantità di azoto utilizzate.