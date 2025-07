Battaglino: se ad affiorare nei piatti di oggi sono i gusti di ieri

Ci sono ristoranti che non hanno bisogno di reinventarsi per continuare ad essere quel che sono stati: certo il passare del tempo impone di ripensare magari i locali e il servizio, ma senza che la cucina ne venga condizionata. È il caso del Battaglino, a Bra, dove si entra in una pagina viva della storia gastronomica piemontese. Aperto da oltre un secolo, oggi è nelle mani di una generazione che, pur portandolo nel nuovo millennio, ha saputo mantenere netta l’identità del locale, senza smarrirne l’identità. L’interno, nel quale a prevalere è la sobria eleganza di un tenue grigio, conserva il piglio di un ristorante che ha attraversato le stagioni della cucina italiana senza mai cedere alle mode. Così come il cortile, ricoperto da una “topia” di glicine che d’estate regala frescura, offre un’atmosfera ad un tempo raccolta e vivace. Qui si viene per mangiare bene, senza troppe formalità e con la certezza di trovare una cucina che, radicata nel passato, parla ancora brillantemente al presente.

Memoria del gusto, con tocchi di misurata finezza

Non avendo prenotato, ad accogliermi è una gentilezza che mi fa attendere qualche minuto per verificare che ci sia posto. Quasi subito, comunque, vengo fatto accomodare nella sala che, al pari dei tavoli posti all’esterno, ben presto si riempie. Il percorso comincia con un fragrante biscotto al Parmigiano servito come benvenuto. Si apre così una cena destinata immediatamente a decollare con un Vitello tonnato che esprime appieno la tradizione del territorio: taglio tenerissimo, salsa tonnata cremosa e appena sapida, nessuna acidità eccessiva. Ma non è questa la ragione per cui mi sono fermato al Battaglino. Come molte altre volte ci sono venuto per i Tajarin al ragù di salciccia di Bra. Un must, con la sua perfetta cottura e il suo perfezionamento direttamente al tavolo, capace di sedurre e trasmettere un’essenzialità di gusto altrove svanita sotto i colpi di una discutibile sperimentazione. E come non scegliere, in un caldo giorno estivo, un altro piatto di tradizione? Un buon carpione cioè, di cui a essere inconsueti protagonisti, al di là della trota, sono il salmerino, lo scorfano e lo sgombro, serviti con carote e zucchine. Vorrei scegliere un altro dolce, ma il filo dei ricordi mi orienta verso il bunet: scuro, compatto, con quella nota spiccata di amaretto che lo rende inconfondibile con i molti “budini” che spesso oggi vengono spacciati per ciò che non sono.

Se ospitalità e efficienza trovano il giusto equilibrio

Il Battaglino non ha bisogno di perdersi nello storytelling: parla attraverso ciò che arriva in tavola e il servizio che gli fa da cornice. La cucina è solida, coerente, capace di restituire ogni piatto alla sua essenza. Certo con qualche inedito “aggiornamento”, ma sempre nella linea di una tradizione che non solo non viene mai disattesa, ma sempre rideclinata attraverso un lavoro costante tutto puntato sulla qualità e sul rispetto dei sapori. La carta dei vini, incentrata soprattutto sul Piemonte, offre una selezione ben articolata e dai ricarichi corretti. Il servizio, affidato a uno staff giovane e affiatato, dimostra competenza e capacità di venire incontro alle esigenze dell’ospite. In un’epoca in cui la cucina rischia di diventare spettacolo, Battaglino – di cui va segnalato l’ottimo rapporto qualità prezzo in una terra dove non è difficile imbattersi in costi da boutique – continua a essere un ristorante: e non è poco.

Tipologia locale: Ristorante

Indirizzo: Piazza Roma, 18 – Bra (CN)

Sito web: www.ristorantebattaglino.it

Tel: 0172 412509

Prezzo: Antipasti (12–15 €), Primi (13–15 €), Secondi (15–22 €), Dolci (6-7 €), Coperto (3 €)

Ultima visita: Luglio 2025

Sensazioni al volo: Cucina solida, gusti della tradizione, servizio snello ed efficiente, carta vini solida. Un’esperienza che riesce a sorprendere, senza cercare di farlo.