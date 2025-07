"Plasma Like a Party": record di donazioni al Servizio Trasfusionale di Savigliano

Record di donazioni di plasma nella giornata del 28 luglio presso il Servizio Trasfusionale di Savigliano in occasione dell'evento "Plasma Like a Party".

Il caldo e le vacanze estive non hanno fermato i donatori: 31 donazioni di plasma in aferesi con il ristoro post-donazione in "giallo" offerto dalle sezioni comunali dell'AVIS di Moretta, Marene, Monasterolo riunite insieme per un pomeriggio all'insegna dell'amicizia e del ringraziamento ai donatori.

La sinergia fra le associazioni e l'Asl è un punto di forza per garantire l'accoglienza dei donatori e la disponibilità di sangue e plasma per i pazienti.