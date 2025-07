Lagnasco: a margine del consiglio comunale il saluto alla Geom. Eleonora Rosso

Si è concluso con un momento particolarmente significativo il Consiglio Comunale di ieri sera a Lagnasco. Alla presenza dell’intero Consiglio, dei dipendenti ed ex dipendenti comunali, dei Sindaci emeriti, di amici e familiari, l’Amministrazione ha rivolto un sentito saluto alla Geometra Eleonora Rosso, stimata responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, che lascia ufficialmente il Comune dopo quasi trent’anni di servizio.

Durante l’incontro, il Sindaco ha espresso parole di profonda riconoscenza per il lungo e prezioso impegno della Geom. Rosso:

“Trent’anni vissuti con passione, competenza, dedizione e uno straordinario senso di responsabilità. Eleonora è stata molto più di un punto di riferimento tecnico: è stata una certezza, sempre presente, anche nei momenti più complessi, sempre pronta a trovare soluzioni dove sembravano non essercene. Ha conosciuto e gestito ogni angolo del nostro patrimonio comunale. Il suo contributo è stato parte integrante della struttura del Comune.E oggi, mentre accogliamo con fiducia e gratitudine Gianluca ed Elisabetta, che raccoglieranno il suo testimone, non possiamo nascondere un po’ di malinconia.”

Numerosi i progetti seguiti con determinazione e competenza. Due, in particolare, sono stati ricordati per il loro valore strategico:

il recupero e la valorizzazione dei Castelli di Lagnasco e la riqualificazione degli impianti sportivi

Interventi complessi e fondamentali per il territorio, portati avanti anche grazie alla dedizione costante della Geom. Rosso, spesso lontano dai riflettori ma sempre con passione e precisione.

A nome dell’Amministrazione Comunale, dei colleghi e dell’intera comunità, sono stati espressi i più sentiti ringraziamenti per la serietà, l’impegno e il cuore messi in ogni giorno di lavoro.

La Geom. Rosso inizierà ora una nuova avventura professionale presso l’AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, con sede a Moncalieri, a partire da venerdì 1° agosto.

Discorso integrale del Sindaco di saluto e ringraziamento alla Geom. Eleonora Rosso:

Cari colleghi, cari collaboratori, ex collaboratori, Sindaci emeriti, Presidenti e Segretario Comunale oggi non è una giornata qualunque. Concludiamo questo Consiglio Comunale in modo inusuale, con un saluto colmo di gratitudine, ma anche di un po’ di malinconia, a una persona che, per il nostro Comune, ha rappresentato molto più di un semplice punto di riferimento amministrativo

La Geometra Eleonora Rosso, nostra stimatissima responsabile del servizio tecnico manutentivo, lascia ufficialmente il Comune di Lagnasco dopo quasi trent’anni di servizio. Un servizio silenzioso, costante, prezioso. Un servizio vissuto con passione, dedizione, competenza e, soprattutto, con un senso di responsabilità che ha travalicato ogni limite formale di ruolo o di orario.

Dal 1996 ad oggi, Eleonora ha rappresentato per tutti noi una certezza. Una professionista che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità, anche quando sarebbe stato più che legittimo dire "non tocca a me", anche quando il carico di lavoro sembrava insostenibile.

Ha fatto molte più ore di quelle riconosciute, ha lavorato spesso in silenzio, lontana dai riflettori, ma sempre presente, sempre pronta, sempre “sul pezzo”.

In questi anni ha affrontato problematiche complesse, gestito situazioni delicate, coordinato progetti, risolto emergenze e trovato soluzioni là dove sembravano non essercene. Anche nei momenti più critici ha sempre saputo trovare un rimedio. E lo ha fatto non solo con competenza tecnica, ma con passione. La stessa passione che ha guidato ogni sua scelta, ogni suo intervento.

Il suo contributo è stato determinante per moltissimi progetti, ma due su tutti meritano una menzione speciale: i Castelli di Lagnasco e la riqualificazione degli impianti sportivi.

Ha seguito ogni fase del loro recupero e valorizzazione, si è fatta tramite con enti, professionisti, istituzioni. Senza il suo lavoro, spesso dietro le quinte, oggi non potremmo godere di questi beni con l’orgoglio che invece possiamo rivendicare.

Ha gestito tutto il patrimonio comunale, conosce ogni muro, ogni pianta, ogni documento, ogni problematica. Il suo lavoro è parte integrante della struttura di questo Comune, e non nascondiamo, oggi, una sincera preoccupazione per il futuro. Ma confidiamo nelle persone che la sostituiranno: due professionisti seri e preparati, Gianluca ed Elisabetta che ringraziamo per aver accettato questa sfida e che, siamo certi, sapranno portare avanti l’eredità che Eleonora lascia, con rispetto, impegno e nuova energia.

Comprendiamo la sua scelta. L’impegno di questi anni è stato enorme. Il peso della responsabilità, la mole di lavoro, la stanchezza accumulata, sono ragioni umane, ragioni legittime. E se oggi parte per una nuova esperienza professionale presso un altro ente, non possiamo che rispettare e sostenere questa sua decisione, augurandole il meglio.

Ma permetteteci anche un po’ di tristezza. Perché la sua perdita è significativa, non solo sul piano professionale, ma soprattutto su quello umano. Eleonora non è stata solo il tecnico comunale: è stata una presenza fondamentale per la comunità di Lagnasco. Una figura discreta, ma sempre affidabile. Una persona su cui si poteva sempre contare e per questo siamo certi che potremmo continuare a contare su di lei.

Cara Eleonora, grazie per tutto quello che hai dato a questo Comune.

Grazie per la tua serietà, per la tua passione, per la tua tenacia.

Grazie per non esserti mai risparmiata, per aver messo il cuore in ogni cosa.

Il tuo contributo non sarà dimenticato.

Lasci un vuoto grande, sì, ma anche un esempio altissimo.

A nome dell’Amministrazione Comunale, dei colleghi, di tutti i presenti e, soprattutto, della comunità di Lagnasco, ti auguriamo ogni successo nella tua nuova avventura.

Cara Eleonora, il nostro desiderio è che tu possa incontrare nuove soddisfazioni, raccogliere nuovi stimoli e ricevere tutte le gratificazioni che meriti.

Ovunque tu vada, sappi che il Comune di Lagnasco sarà sempre anche un po’ casa tua.

Buona strada, Eleonora e ancora, grazie di cuore.