Alba dei Campioni: torna in campo la Fondazione Vialli e Mauro

La Fondazione Vialli e Mauro è pronta a tornare in campo per la quarta edizione di Alba dei Campioni, il torneo di calcio – riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici – organizzato in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 SSDARL.

Il torneo, che gode del patrocinio e del supporto dei Comuni di Alba e Cuneo e del contributo della Fondazione CRC, si svolgerà dal 27 al 30 agosto presso gli stadi “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba, “Fratelli Paschiero” di Cuneo e il campo sportivo di Madonna dell’Olmo (Cuneo), e coinvolgerà 9 tra i più prestigiosi club italiani: AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929.

Attraverso questo evento la Fondazione Vialli e Mauro dà concretezza al terzo pilastro del proprio impegno, la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, e in particolare del calcio, come fenomeno storico culturale.

«Quando Luca e io abbiamo iniziato a condividere il desiderio di impegnarci per la lotta alla Sla attraverso la Fondazione, subito ed entrambi abbiamo espresso il desiderio di affiancare a questo un altro obiettivo, certi che lo sport, e soprattutto lo sport giovanile, sia una strumento prezioso per promuovere e diffondere quei valori fondamentali per crescere come uomini, prima ancora che come atleti – le parole di Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro –. Ecco perché “Alba dei Campioni” è diventato un appuntamento immancabile nel nostro calendario, perché ci dà la possibilità di stare a contatto con il calcio giovanile che è un terreno fertile per piantare semi di lealtà, rispetto per l’avversario, gioco di squadra. Ed è bello vedere come, anno dopo anno, siamo circondati e sostenuti da una rete sempre più ricca di realtà del territorio che ci aiuta a perseguire i nostri obiettivi»

Parallelamente, il torneo Alba dei Campioni contribuirà alle attività della Fondazione Vialli e Mauro a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, e in particolare, in continuità con l’obiettivo della Golf Cup 2025, all’acquisto di nuovi endoscopi compatibili con la piattaforma Olympus EVIS X1, un'innovazione che rappresenta un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica. Questa tecnologia, integrando sistemi avanzati e intelligenza artificiale, permette diagnosi più precoci e accurate, trattamenti minimamente invasivi e un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali, migliorando sensibilmente la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dedicati ai pazienti. All’acquisto di questa sofisticata apparecchiatura contribuirà in modo determinante anche la Fondazione Compagnia di San Paolo, rinnovando il sostegno già offerto nella scorsa edizione per un altro macchinario destinato all’Istituto di Candiolo - IRCSS. Il contributo si inserisce in un impegno concreto e continuativo a favore dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario, considerata una leva fondamentale all’interno del Piano Strategico 2025–2028 della Fondazione. L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede proprio una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro che contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo. Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.241.627 euro.

IL REGOLAMENTO

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, in gare da 60’ (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 28 agosto alle ore 19.30. Le semifinali, in programma venerdì 29 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 30 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’).

CAMPI DI GIOCO

Gare del Girone A: stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba

Gare del Girone B: stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo

Gare del Girone C: stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo)

Semifinali e finale: stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba

Questo l’esito del sorteggio dei gironi di questa mattina:

Girone A: Lazio, Inter, Napoli

Girone B: Torino, Milan, Cremonese

Girone C: Juventus, Atalanta, Catanzaro

Di seguito il calendario della fase a gironi

Mercoledì 27/08/2025

Ore 10.30 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: US CREMONESE-AC MILAN

Ore 10.30 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): US CATANZARO 1929-ATALANTA BC

Ore 18.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SS LAZIO-SSC NAPOLI

Ore 18.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: TORINO FC-US CREMONESE

Ore 18.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): JUVENTUS FC-US CATANZARO 1929

Giovedì 28/08/2025

Ore 10.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: FC INTERNAZIONALE-SS LAZIO

Ore 10.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: AC MILAN-TORINO FC

Ore 10.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): ATALANTA BC-JUVENTUS FC

ALBO D’ORO

2022 – AC Milan

2023 – Torino FC

2024 – SS Lazio

TUTTE LE GARE IN DIRETTA

La Giovane Italia, testata giornalistica specializzata nel calcio giovanile professionistico e media partner dell’evento, trasmetterà in diretta streaming su Youtube e Facebook tutte le gare in forma gratuita, e le semifinali e la finale saranno arricchite anche da pre e post partita e interviste live. Al termine di ogni gara, inoltre, assegnerà anche il premio Mvp. Il racconto dei valori e del contesto all’intero del quale si sviluppa questo torneo, inoltre, sarà protagonista di una puntata della rubrica settimanale che La Giovane Italia produce per Sky Sport

I SALUTI ISTITUZIONALI

Leonardo Prunotto, presidente Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L.: «Siamo orgogliosi di poter continuare anche quest’anno la proficua collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la quarta edizione di questo torneo che continua a crescere nel format, grazie alla possibilità della trasmissione delle partite in streaming, e che vedrà impegnati i migliori giovani di nove squadre del panorama nazionale, rappresentando l’Italia dal Piemonte alla Calabria. Lo spettacolo del torneo è come sempre arricchito dall’obiettivo, grazie all’impegno della Fondazione Vialli e Mauro, di sensibilizzare i ragazzi ai valori dello sport e all’importanza della ricerca».

Alberto Gatto, sindaco di Alba: «Siamo orgogliosi di ospitare, insieme al Comune di Cuneo, il torneo benefico “Alba dei Campioni”, promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro. Una manifestazione di grande valore, che unisce l’eccellenza sportiva alla solidarietà, con l’obiettivo concreto di sostenere la ricerca scientifica attraverso la passione per il calcio. A scendere in campo saranno nove squadre Under 16 provenienti da alcuni dei più prestigiosi club italiani. Ma “Alba dei Campioni” non sarà solo una competizione: sarà un’occasione per promuovere valori fondamentali come l’impegno, la correttezza, il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, elementi imprescindibili per crescere non solo come atleti, ma come cittadini responsabili. Per questi ragazzi, inoltre, sarà una vetrina importante, un palco in cui potranno esprimere il loro talento e, al contempo, diventare testimoni di un messaggio più grande. Ringraziamo la Fondazione Vialli e Mauro per aver scelto anche per la quarta edizione Alba e la nostra provincia».

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, e Valter Fantino, assessore allo Sport di Cuneo: «Anche quest’anno Cuneo è orgogliosa di ospitare il torneo Alba dei Campioni con ben sei squadre e il coinvolgimento di importanti realtà territoriali come Cuneo 1905 Olmo, Freedom, San Benigno e Boves MDG. A loro, nonché alla Fondazione Vialli e Mauro e alla Fondazione CRC, va il nostro ringraziamento per rendere possibile questa preziosa manifestazione che mette al centro i giovani e la loro educazione attraverso i valori dello sport in cui la nostra città crede convintamente».

Mauro Gola, presidente Fondazione CRC: «L’attività sportiva ha oggi un profondo valore formativo ed educativo, in particolare per le giovani generazioni, target che Fondazione CRC ha messo al centro della propria attività. Il torneo Alba dei Campioni porta in provincia di Cuneo le più importanti squadre giovanili italiane e rappresenta un’iniziativa di grande valore, cresciuta negli anni grazie all’impegno di Fondazione Vialli e Mauro e alla collaborazione offerta da tutto il territorio».

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO: Dream Team: Albese 1917 S.S.D., Stella Maris Alba, Area Calcio Alba Roero, A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a R.L., ASD Boves Mdg, ASD San Benigno, Freedom FC SSDRL – Woman Enti e Aziende: ACA Associazione Commercianti Albesi, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Poste Italiane, ASF Logistics & Transport, Ergovis, Mercatò, Morando, Poliambulatorio San Paolo

Media Partner: La Giovane Italia, Tuttosport, Rivista Idea