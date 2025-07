Ciclismo: caduta per Elisa Balsamo nella terza tappa del Tour de France Femmes

Una caduta a pochi chilometri dal traguardo ha segnato la terza tappa di Elisa Balsamo al Tour de France Femmes 2025.

C’era grande attesa per la frazione, da La Gacilly a Angers per un totale di 164 km, in quanto poteva essere la prima occasione per le sprinter del gruppo.

Come previsto è stata volata ma purtroppo non ha potuto giocare le proprie carte la peveragnese della Lidl-Trek che a 3600 metri dalla conclusione è caduta insieme a molte altre atlete all’uscita da un ponte.

Per Elisa “solo” tanta paura e qualche escoriazione: dopo la scivolata si è prontamente rialzata concludendo la tappa a quasi cinque minuti dalle prime (ritardo poi annullato in quanto la neutralizzazione, in caso di caduta o incidente meccanico, era attiva dai 5 chilometri dal traguardo).

La vittoria è andata all’olandese Lorena Wiebes davanti alla connazionale Marianne Vos e alla neozelandese Ally Wollaston.

Oggi probabile nuovo appuntamento per le ruote veloci, con la quarta frazione da Saumur a Poitiers di 131 chilometri che si dovrebbe concludere con uno sprint a ranghi compatti.