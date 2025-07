Ciclismo, Claudio Mattio del Team Vigor Piasco: “Stagione esaltante, continuiamo così! Grande soddisfazione per Pietro Mattio”

Il Team Vigor Piasco, attivo dal 1992, è da sempre un riferimento per il ciclismo piemontese. Dalla squadra piaschese sono passati ottimi corridori come Elisa Balsamo, campionessa del mondo su strada nel 2021 a Lovanio e Pietro Mattio che recentemente è diventato professionista nella formazione olandese Team Visma Lease a Bike.

Quest’anno gli iscritti sono circa 150: si inizia con Giovanissimi (7-12 anni d’età), si passa poi a Esordienti (13-14) e Allievi (15-16) fino ad arrivare agli Juniores (17/18). Da ormai un paio di stagioni per quest’ultima categoria è nata l’UC Piasco, frutto del connubio con il Velo Club Esperia. Infine la Vigor accoglie anche un gran numero di amatori, con l’intento di avere una filiera ciclistica a 360 gradi.

Claudio Mattio fa parte dello staff organizzativo (Presidente del Vigor Cycling Team) insieme a Silvio Mattio (Sport Club Vigor) e Salvatore Cirlincione (Vigor Club Cuneo).

Claudio Mattio, come valuta la prima metà di stagione dei vostri gruppi?

“Finora è stata un’annata eccezionale! Abbiamo una squadra Allievi fantastica che ha già vinto dieci corse, di cui nove con Luca Gugnino. Tra gli esordienti i risultati non mancano, soprattutto nel primo anno. Il team di Mountain Bike è altrettanto forte con Nicola Bima che partecipa a molte prove del calendario nazionale. Non mi voglio però soffermare sui successi, che sono importanti ma non sono il nostro unico obiettivo: il Team Vigor è aperto a tutti i ragazzi che vogliono iniziare nel mondo del ciclismo, indipendentemente dalla loro esperienza. Noi vogliamo promuovere il mondo delle due ruote, se poi arriveranno dei piccoli campioni, come già avvenuto in passato, ben venga. L’ultima grande soddisfazione è sicuramente la formazione Juniores: da due anni collaboriamo con il Velo Club Esperia attraverso l’UC Piasco e, nonostante i grandi sforzi che richiede la categoria, stiamo ottenendo ottimi risultati, come testimonia la recente vittoria di Alessandro Viola in Garfagnana (Lucca).”

Le prossime settimane saranno molto impegnative e ricche di impegni, quali sono i vostri obiettivi per il finale di stagione?

“Dagli Allievi mi aspetto un buon risultato della Coppa d’Oro a Borgo Valsugana, che è l’unica gara di categoria aperta a più di 200 iscritti: questo potrebbe essere il principale obiettivo. Inoltre prenderemo parte a molte altre corse del calendario italiano. Mi aspetto ancora ottime prove nel settore “fuori strada”, come successo negli ultimi mesi con diversi titoli regionali. Per quanto riguarda la squadra Amatori, parteciperemo al Giro della Provincia Granda con tutti coloro che lo desiderano. Infine il 7 settembre collaboreremo con l’organizzazione di “Scalate Leggendarie”, evento che consente agli appassionati di pedalare tranquillamente sul Colle dell’Agnello che sarà chiuso dalle ore 09:00 alle 14:00, l’anno scorso aderirono più di 1300 partecipanti.”

Recentemente un vostro ex atleta, Pietro Mattio, è passato professionista. Quali sono le emozioni nel veder crescere giovani ciclisti come lui?

“La notizia che Pietro sarebbe diventato professionista nel world tour ci ha fatto immensamente piacere. Il ragazzo ha bei numeri, inoltre è stato molto generoso e intelligente nel suo percorso di crescita. Ha un fisico notevole ed è consapevole di quale possa essere il suo ruolo in squadra: fin da subito è stato determinante in alcune vittorie di suoi compagni più titolati, come il norvegese Nordhagen. Ora Pietro sta per partire al Giro d’Alsazia, poi parteciperà al Giro di Danimarca (gara di altissimo livello) e infine la Nazionale lo ha già convocato al Tour de l’Avenir, che è la corsa più importante per gli Under23. Per noi tutto ciò è veramente fantastico e non ci resta che augurargli buona fortuna!”

Infine, ormai da tempo si parla di sicurezza sulle strade nei confronti dei ciclisti, come affrontate questa tematica tra attività “offroad” e sensibilizzazione tra gli automobilisti?

“Noi siamo molto fortunati: abbiamo una pista acrobatica a Rossana di 67 mila metri quadrati dove ci sono percorsi di Mountain Bike veramente belli e variegati. Noi usiamo questi segmenti come scuola-ciclismo, infatti le famiglie dei più piccoli, insieme ai maestri di MTB, insegnano ai ragazzini a stare in bicicletta soprattutto nei tratti più insidiosi come possono essere le discese. Questo per noi è un grande vantaggio perché quando i bambini passano alla strada sono già abituati a condizioni non ottimali. Siamo però molto preoccupati per tutti gli incidenti e le morti che avvengono nel mondo del ciclismo. Noi cerchiamo di rendere più sicure possibili le nostre iniziative, con i direttori sportivi che seguono i giovani anche negli allenamenti. Ne approfitto per ringraziare staff, DS e volontari che partecipano alle nostre attività. Tuttavia ci affidiamo anche al senso civico degli automobilisti perché nel nostro sport, purtroppo, non basta più fare attenzione.”