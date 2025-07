Trail Lungo: Martina Chialvo della Podistica Valle Varaita si conferma campionessa italiana

Piemonte grande protagonista anche ai Campionati Italiani di Trail Lungo a Valdagno (VI). La 14ma edizione di Trans d’Havet, valida appunto per l’assegnazione del tricolore, incorona infatti i piemontesi Riccardo Montani (Sport Project VCO) e Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) che, con questo risultato, prenotano anche la maglia azzurra per i Mondiali di fine settembre a Canfranc, in Spagna.

Vola letteralmente il piemontese Riccardo Montani sui sentieri delle Piccole Dolomiti per andare a prendersi la vittoria di giornata nella Ultra80k (5.500 mD+) e quel titolo che ammette di aver tanto sognato per ben cinque anni. Montani prende quasi da subito la testa della corsa, tallonato da Gionata Cogliati (La Recastello), col quale si accompagna per un certo tratto. La scalata al Rifugio Fraccaroliperò fa la selezione definitiva con Montani in allungo e Cogliati a tallonare, con pochissimi minuti di distacco. Al Rifugio Gingerino, prima dei saliscendi che portano a Cima Marana e la picchiata su Valdagno, Montani giocava le carte decise involandosi sul traguardo con un vantaggio di circa 8’ e un tempo finale di 9h07:47

Martina Chialvo si conferma campionessa italiana di specialità per il secondo anno consecutivo, mettendo anche a segno il secondo miglior tempo nella storia della manifestazione. Testa a testa nella prima parte di gara per la cuneese con Irene Saggin con le altre ad inseguire; per il duo di testa il distacco dalle altre si fa incolmabile a metà gara e così Chialvo amministra bene le salite per costruire, minuto dopo minuto, il divario che le ha consentito di chiudere nettamente in testa davanti a tutte a Valdagno in 10h32:13.

Terzo gradino del podio per un’altra piemontese, Federica Zuccollo (Sport Project VCO) che chiude in 11h39:35 al termine di una prova grintosa in cui ha cercato di impensierire il duo di testa.